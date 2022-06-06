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استمرار الفوضى في النقل البريطاني مع إضراب وإلغاء رحلات وتأخيرها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 05:01 مساء
استمرار الفوضى في النقل البريطاني مع إضراب وإلغاء رحلات وتأخيرها
مواطنون بريطانيون ينتظرون حافلة نقل. (الإنترنت)
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إضافة إلى إلغاء وتأخير الرحلات الجوية أو القطارات، تفاقمت الاضطرابات في وسائل النقل البريطانية، الإثنين، مع إعلان موظفي مترو أنفاق لندن الإضراب.

وأعلنت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل اضرابًا، الإثنين، مدة 24 ساعة، ولاقى الإضراب تجاوبًا مع إغلاق العديد من محطات المترو في لندن، بحسب «فرانس برس».

«اضطرابات كبيرة»
وحذرت هيئة النقل في لندن من «اضطرابات كبيرة»، وأوصت المستخدمين بتجنب التنقل الإثنين، وحتى الساعة 08.00 الثلاثاء.

كما واجه آلاف الركاب صعوبات في العودة إلى المملكة المتحدة بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية بعد إلغاء المئات من رحلات «إيزي جيت» و«بريتيش إيرويز» و«توي وويز إير»، وفقًا لوسائل الإعلام البريطانية.

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ورفض المتحدثون الرسميون باسم إيزي «إيزي جيت» و«بريتيش إيرويز» و«يوروستار» التعقيب على الفور ردًا على أسئلة وكالة «فرانس برس».

تأخير في مواعيد الرحلات
كما واجه المسافرون الذين استخدموا «يوروستار» في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة تأخيرًا على مواعيد الرحلات. وكتبت الشركة على «تويتر»: «تستغرق عمليات التدقيق في الجوازات والأمن في لندن وقتًا أطول من المعتاد ما يترجم إلى طوابير طويلة. لذا فإن خدماتنا تشهد تأخيرا كبيرًا».

ويواجه قطاع الطيران نقصًا حادًا في الموظفين بعد تسريح الآلاف في ذروة انتشار وباء «كوفيد-19»؛ مما تسبب في توقف حركة الملاحة الجوية لأشهر، ثم خفض الرحلات الجوية بشكل حاد بسبب القيود الصحية.

ويكافح هذا القطاع الآن للتوظيف والتعامل مع الارتفاع الكبير في الطلب على السفر بعد رفع القيود الصحية. وكان قطاع النقل من أكثر القطاعات تضررًا جراء الوباء، حيث توقفت الحركة الجوية لأشهر وتراجع عدد الركاب في مترو أنفاق المملكة المتحدة أو القطارات بشكل حاد.

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