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البطالة في أدنى مستوياتها بإسبانيا منذ 14 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 يونيو 2022, 02:50 مساء
البطالة في أدنى مستوياتها بإسبانيا منذ 14 عاما
احتجاجات ضد القيود التي تفرضها الحكومة تحمل لافتة باللغة الإسبانية: «كوفيد-19 والبطالة والجوع والديكتاتورية». (الإنترنت)
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انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى أقل من ثلاثة ملايين في إسبانيا في مايو للمرة الأولى منذ 2008، بفضل الارتفاع الحاد في خلق فرص العمل، وفقًا للأرقام التي نشرتها الحكومة، الخميس.

وأوضحت وزارة العمل الإسبانية أن 2.92 مليون شخص كانوا يبحثون رسميًا عن عمل نهاية مايو، أي أقل بـ99 ألفًا و512 شخصا مما كان عليه العدد نهاية الشهر السابق (-3.3 %)، موضحة أن «هذا العدد هو الأدنى منذ نوفمبر 2008»، أي منذ «بداية الأزمة المالية العالمية» مذكّرة بأن هذا التحسن حدث رغم «سياق عدم اليقين الدولي الكبير» المرتبط خصوصا بالحرب في أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت الحكومة أن الانخفاض وصل حتى إلى 22.7 % خلال العام، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 858 ألفا و259 شخصا. وكتب رئيس الحكومة اليسارية، بيدرو سانشيز، على «تويتر» مرحبا بالأنباء «عمليات التوظيف آخذة في النمو (...) نحن نمضي قدما في تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية».

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انخفاض ملحوظ للبطالة في فئة عمرية معينة
وانخفضت البطالة خصوصا بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما (-9.9 % خلال شهر) وبدرجة أقل بين النساء (-2.65 %).

وأعلنت هذه الأرقام فيما تبنّت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانشيز، إصلاحا واسعا لسوق العمل مطلع العام 2022، وهو يعتبر الأهم للهيئة التشريعية.

وكانت إسبانيا من أكثر الاقتصادات الغربية تضررا بالتداعيات الاقتصادية لوباء «كوفيد-19» العام 2020، مع انخفاض بنسبة 10.8% في اجمالي الناتج المحلي، بسبب اعتمادها الشديد على السياحة. وفقد نصف مليون شخص عملهم في العام 2020 في البلاد التي لديها واحد من أعلى معدلات البطالة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

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