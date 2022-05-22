«هيونداي» تستثمر 5 مليارات دولار في الولايات المتحدة لتطوير الروبوتات والقيادة الذاتية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «هيونداي موتور» الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنها ستستثمر خمسة مليارات دولار إضافية في الولايات المتحدة لتطوير الروبوتات وبرامج القيادة الذاتية، بعد يوم واحد فقط من إعلانها استثمارًا بحجم مماثل لبناء مصنع سيارات كهربائية في الولايات المتحدة.

أكد ذلك رئيس مجموعة «هيونداي موتور»، جيونغ وي-سيون، في اجتماعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي كان يزور سول، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، عن رئيس مجلس الإدارة «تخطط مجموعة هيونداي موتور لاستثمار خمسة مليارات دولار إضافية حتى العام 2025، ما سيعزز تعاوننا مع الشركات الأميركية في تقنيات متنوعة، مثل الروبوتات، والتنقل الجوي في المناطق الحضرية، والقيادة الذاتية، والذكاء الصناعي».

تزويد العملاء الأميركيين بمنتجات وحلول مبتكرة

وقال جيونغ إن المجموعة ستزود العملاء الأميركيين بمنتجات وحلول مبتكرة من خلال الاستثمارات، وستسهم في الجهود العالمية لحياد الكربون.

جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان شركة السيارات الكورية الجنوبية العملاقة، أنها ستستثمر 5.54 مليار دولار لبناء مصنع مخصص لتصنيع السيارات الكهربائية وبطاريات السيارات في ولاية جورجيا الأميركية، لتعزيز جهودها في مجال الكهرباء في أهم سوق للسيارات في العالم.