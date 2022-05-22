Atwasat

«هيونداي» تستثمر 5 مليارات دولار في الولايات المتحدة لتطوير الروبوتات والقيادة الذاتية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 09:29 صباحا
«هيونداي» تستثمر 5 مليارات دولار في الولايات المتحدة لتطوير الروبوتات والقيادة الذاتية
شعار شركة هيونداي. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت مجموعة «هيونداي موتور» الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنها ستستثمر خمسة مليارات دولار إضافية في الولايات المتحدة لتطوير الروبوتات وبرامج القيادة الذاتية، بعد يوم واحد فقط من إعلانها استثمارًا بحجم مماثل لبناء مصنع سيارات كهربائية في الولايات المتحدة.

أكد ذلك رئيس مجموعة «هيونداي موتور»، جيونغ وي-سيون، في اجتماعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي كان يزور سول، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، عن رئيس مجلس الإدارة «تخطط مجموعة هيونداي موتور لاستثمار خمسة مليارات دولار إضافية حتى العام 2025، ما سيعزز تعاوننا مع الشركات الأميركية في تقنيات متنوعة، مثل الروبوتات، والتنقل الجوي في المناطق الحضرية، والقيادة الذاتية، والذكاء الصناعي».

تزويد العملاء الأميركيين بمنتجات وحلول مبتكرة
وقال جيونغ إن المجموعة ستزود العملاء الأميركيين بمنتجات وحلول مبتكرة من خلال الاستثمارات، وستسهم في الجهود العالمية لحياد الكربون.

جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان شركة السيارات الكورية الجنوبية العملاقة، أنها ستستثمر 5.54 مليار دولار لبناء مصنع مخصص لتصنيع السيارات الكهربائية وبطاريات السيارات في ولاية جورجيا الأميركية، لتعزيز جهودها في مجال الكهرباء في أهم سوق للسيارات في العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»

رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»
عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي

عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي
اقتصاد بلس (18 مايو 2022)

اقتصاد بلس (18 مايو 2022)
«أدرينالين» مع نمب (Numb)

«أدرينالين» مع نمب (Numb)
دي بروين الأفضل في «البريميرليغ» وفودين الصاعد الأبرز

دي بروين الأفضل في «البريميرليغ» وفودين الصاعد الأبرز
نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة

نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة
كأس الاتحاد الأفريقي: نهضة بركان يبقي اللقب مغربيا بفضل ركلات الترجيح

كأس الاتحاد الأفريقي: نهضة بركان يبقي اللقب مغربيا بفضل ركلات الترجيح
كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!

كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»

مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا

غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا
هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا دورتموند

هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا دورتموند
خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود

خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود
مونديال 2022: تعرف على برنامج الملاحق والمواعيد الرئيسة

مونديال 2022: تعرف على برنامج الملاحق والمواعيد الرئيسة
وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب

وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب
جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ

جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ
كرازة.. سيرة القرية والكاميرا والصحافة

كرازة.. سيرة القرية والكاميرا والصحافة
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد

استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج ...
كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا

كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«غوغل روسيا» تنوي إعلان إفلاسها
«غوغل روسيا» تنوي إعلان إفلاسها
استقرار النفط عند 112 دولارا
استقرار النفط عند 112 دولارا
محافظ البنك المركزي التونسي: اللجوء لصندوق النقد «لا غنى عنه»
محافظ البنك المركزي التونسي: اللجوء لصندوق النقد «لا غنى عنه»
اليابان تحتج على تنقيب الصين عن الغاز في بحر الصين الشرقي
اليابان تحتج على تنقيب الصين عن الغاز في بحر الصين الشرقي
روسيا توقف تدفق شحنات الغاز إلى فنلندا
روسيا توقف تدفق شحنات الغاز إلى فنلندا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انهيار عملة «بيتكوين».. ما سبب التراجع الذي تجاوز 50%؟
انهيار عملة «بيتكوين».. ما سبب التراجع الذي تجاوز 50%؟...
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب ......
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر ......
بعد قرار الفدرالي الأميركي.. أربع دول خليجية ترفع أسعار الفائدة
بعد قرار الفدرالي الأميركي.. أربع دول خليجية ترفع أسعار ......
البنك الدولي سيخصص 12 مليار دولار للأمن الغذائي في الأشهر الـ15 المقبلة
البنك الدولي سيخصص 12 مليار دولار للأمن الغذائي في الأشهر ......
المزيد
«هيونداي» تستثمر 5 مليارات دولار في الولايات المتحدة لتطوير الروبوتات والقيادة الذاتية
«هيونداي» تستثمر 5 مليارات دولار في الولايات المتحدة لتطوير ......
الميكنة والإنتاج الصيني يهددان حياكة الساري يدويا في فاراناسي الهندية
الميكنة والإنتاج الصيني يهددان حياكة الساري يدويا في ......
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم تجاري لإقامة سلسلة توريد بين البلدين
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم تجاري ......
روسيا توقف تدفق شحنات الغاز إلى فنلندا
روسيا توقف تدفق شحنات الغاز إلى فنلندا...
اليابان تحتج على تنقيب الصين عن الغاز في بحر الصين الشرقي
اليابان تحتج على تنقيب الصين عن الغاز في بحر الصين الشرقي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط