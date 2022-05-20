«غوغل روسيا» تنوي إعلان إفلاسها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الفرع الروسي لمجموعة «غوغل» الأميركية العملاقة التي وضعت السلطات الروسية يدها على حسابها المصرفي، نيتها إعلان إفلاسها لكنها ستستمر في تقديم خدماتها المجانية في البلاد.

وأكد ناطق باسم المجموعة في رسالة إلى وكالة «فرانس برس» الخميس أن «غوغل روسيا نشرت إشعارا بنيتها إعلان إفلاسها»، وأوضح أن «وضع السلطات الروسية يدها على الحساب المصرفي لغوغل روسيا يمنع مكتبنا في روسيا من دفع رواتب موظفينا هناك والدفع للموردين والبائعين والوفاء بالتزامات مالية أخرى».

وأضاف: «يعتمد الأشخاص في روسيا على خدماتنا للوصول إلى معلومات جيدة وسنواصل الحفاظ على الخدمات المجانية مثل محرك البحث ويوتيوب وجيميل وخرائط غوغل...».

ضغوطات على «غوغل» في روسيا

وتتعرض المجموعة الأميركية العملاقة لضغوط منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. في 21 أبريل، غرّمت محكمة روسية المجموعة 11 مليون روبل (أكثر من 126 ألف يورو حينها) لعدم حذفها محتويات «محظورة» بشأن الهجوم.

كما أثارت «غوغل» غضب المسؤولين الروس بعد حجب يوتيوب قناة مجلس النواب (الدوما) في البرلمان، وحذف قنوات عديد وسائل الإعلام الموالية للكرملين.

وكجزء من جهود السيطرة على المعلومات المتاحة للجمهور المحلي، حظرت المحاكم الروسية «فيسبوك» و«إنستغرام» واصفة إياهما بمنظمتين «متطرفتين»، وكذلك «تويتر».