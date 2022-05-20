Atwasat

«غوغل روسيا» تنوي إعلان إفلاسها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 مايو 2022, 08:20 صباحا
«غوغل روسيا» تنوي إعلان إفلاسها
شعار «غوغل» أمام مركز بيانات تابع للمجموعة في الدنمارك، 30 نوفمبر 2020. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن الفرع الروسي لمجموعة «غوغل» الأميركية العملاقة التي وضعت السلطات الروسية يدها على حسابها المصرفي، نيتها إعلان إفلاسها لكنها ستستمر في تقديم خدماتها المجانية في البلاد.

وأكد ناطق باسم المجموعة في رسالة إلى وكالة «فرانس برس» الخميس أن «غوغل روسيا نشرت إشعارا بنيتها إعلان إفلاسها»، وأوضح أن «وضع السلطات الروسية يدها على الحساب المصرفي لغوغل روسيا يمنع مكتبنا في روسيا من دفع رواتب موظفينا هناك والدفع للموردين والبائعين والوفاء بالتزامات مالية أخرى».

وأضاف: «يعتمد الأشخاص في روسيا على خدماتنا للوصول إلى معلومات جيدة وسنواصل الحفاظ على الخدمات المجانية مثل محرك البحث ويوتيوب وجيميل وخرائط غوغل...».

ضغوطات على «غوغل» في روسيا
وتتعرض المجموعة الأميركية العملاقة لضغوط منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. في 21 أبريل، غرّمت محكمة روسية المجموعة 11 مليون روبل (أكثر من 126 ألف يورو حينها) لعدم حذفها محتويات «محظورة» بشأن الهجوم.

كما أثارت «غوغل» غضب المسؤولين الروس بعد حجب يوتيوب قناة مجلس النواب (الدوما) في البرلمان، وحذف قنوات عديد وسائل الإعلام الموالية للكرملين.

وكجزء من جهود السيطرة على المعلومات المتاحة للجمهور المحلي، حظرت المحاكم الروسية «فيسبوك» و«إنستغرام» واصفة إياهما بمنظمتين «متطرفتين»، وكذلك «تويتر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول اتصال بين قائدي الجيشين الأميركي والروسي منذ غزو أوكرانيا

أول اتصال بين قائدي الجيشين الأميركي والروسي منذ غزو أوكرانيا
الهند تحول كشمير إلى إقليم خاضع للمراقبة

الهند تحول كشمير إلى إقليم خاضع للمراقبة
كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا

كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا
إسرائيل تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة

إسرائيل تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة
المنتخب الوطني يستدعي نجم النصر

المنتخب الوطني يستدعي نجم النصر
مكتب الحسن الرضا يرد على الزج بالعائلة السنوسية بشأن قطع مجوهرات سجلتها مصر في عداد الآثار

مكتب الحسن الرضا يرد على الزج بالعائلة السنوسية بشأن قطع مجوهرات سجلتها مصر في ...
للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022
العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)

العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)
بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021

بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال

بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»
قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا

قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا
مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك لمعسكر الإسكندرية

مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك ...
مأساة النيهوم (5/5)

مأساة النيهوم (5/5)
«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي

«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي
تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو

تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو
الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار

الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار
«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية

«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسوأ خسارة يومية لـ«وول ستريت» منذ يونيو 2020
أسوأ خسارة يومية لـ«وول ستريت» منذ يونيو 2020
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
مصرف سريلانكا المركزي: لن نتمكن من بدء تسديد ديوننا قبل 6 أشهر
مصرف سريلانكا المركزي: لن نتمكن من بدء تسديد ديوننا قبل 6 أشهر
إيطاليا: لا اعتماد على الغاز الروسي بعد 2024
إيطاليا: لا اعتماد على الغاز الروسي بعد 2024
عقوبات بريطانية وإيطالية على كبرى شركات الطيران الروسية
عقوبات بريطانية وإيطالية على كبرى شركات الطيران الروسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انهيار عملة «بيتكوين».. ما سبب التراجع الذي تجاوز 50%؟
انهيار عملة «بيتكوين».. ما سبب التراجع الذي تجاوز 50%؟...
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر ......
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب ......
بعد قرار الفدرالي الأميركي.. أربع دول خليجية ترفع أسعار الفائدة
بعد قرار الفدرالي الأميركي.. أربع دول خليجية ترفع أسعار ......
البنك الدولي سيخصص 12 مليار دولار للأمن الغذائي في الأشهر الـ15 المقبلة
البنك الدولي سيخصص 12 مليار دولار للأمن الغذائي في الأشهر ......
المزيد
«غوغل روسيا» تنوي إعلان إفلاسها
«غوغل روسيا» تنوي إعلان إفلاسها...
هل تفرض واشنطن عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي؟
هل تفرض واشنطن عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي؟...
النفط ينتعش بعد خسائر على مدى يومين
النفط ينتعش بعد خسائر على مدى يومين...
عقوبات بريطانية وإيطالية على كبرى شركات الطيران الروسية
عقوبات بريطانية وإيطالية على كبرى شركات الطيران الروسية...
إيطاليا: لا اعتماد على الغاز الروسي بعد 2024
إيطاليا: لا اعتماد على الغاز الروسي بعد 2024...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط