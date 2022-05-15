%82 زيادة في أرباح «أرامكو» السعودية خلال الربع الأول بفضل ارتفاع أسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط

حققت شركة «أرامكو» السعودية، زيادة بنسبة 82% في أرباحها خلال الربع الأول من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي جعلها أغلى شركة في العالم في القيمة السوقية.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إنها حققت «صافي دخل ربع سنوي بزيادة 82%، من 81.4 مليار ريال (21.7 مليار دولار) في الربع الأول من العام 2021 إلى 148 مليار ريال (39.5 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولفتت الشركة إلى أن «الارتفاع جاء مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق».

ويشكل الإعلان استمرارًا للأخبار السارة للاقتصاد السعودي الذي يحقق أسرع معدل نمو منذ عقد، بفضل عائدات قطاع النفط.

- «أرامكو» تطيح بـ«آبل» وتصبح أغلى شركة في العالم

ويأتي إعلان أرباح «أرامكو» الفصلية بعد أربعة أيام فقط من تربعها على قائمة أغلى الشركات في العالم، من حيث القيمة السوقية، مطيحة بمجموعة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «آبل» كأغلى شركة في العالم، وبلغت قيمة أسهمها 2.42 تريليون دولار، مقابل 2.37 تريلون دولار لـ«آبل».

وفي مارس الماضي، أعلنت «أرامكو» أنها سجلت زيادة في صافي أرباحها السنوية في 2021 بنسبة 124%، مقارنة بالعام 2020 حين ضربت جائحة «كورونا» اقتصادات العام.

أسرع معدل نمو اقتصادي

ومطلع مايو الماضي، أعلنت السعودية أنها حققت أسرع معدل نمو اقتصادي لها منذ عقد بفضل عائدات قطاع النفط، مسجلة زيادة بنسبة 9.6% في الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

ورفضت السعودية، أحد أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، ضغوطات أميركية لزيادة الإنتاج بهدف خفض الأسعار التي ارتفعت في شكل كبير منذ بداية الحرب في أوكرانيا.