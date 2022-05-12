«أرامكو» تطيح بـ«أبل» وتصبح أغلى شركة في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أطاحت شركة «أرامكو» النفطية السعودية بعملاقة التكنولوجيا الأميركية «أبل» وأصبحت أغلى شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بعدما أدّى ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى صعود قيمة أسهم الشركات النفطية في حين تراجعت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا.

وبلغت القيمة السوقية للشركة الوطنية السعودية للبترول والغاز الطبيعي، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، 2.42 تريليون دولار، وذلك بناءً على السعر الذي أغلق عليه سهمها في نهاية جلسة التداول، الأربعاء. أما شركة «أبل» التي ما انفكّ سعر سهمها ينخفض خلال الشهر المنصرم فتراجعت قيمتها السوقية إلى 2.37 تريليون دولار في نهاية جلسة التداولات، وفق وكالة «فرانس برس».

وانحفض سعر سهم «أبل» رغم من إعلان الشركة أن أرباحها الفصلية في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أتت أكثر من المتوقع وسط طلب قوي من المستهلكين. لكن «أبل» حذّرت من أن إجراءات الإغلاق العام التي تتّخذها الصين راهنا لمنع تفشّي «كوفيد» والمشاكل المستمرّة في سلسلة التوريد ستؤثر على نتائج الربع الثاني من العام بمقدار 4 إلى 8 مليارات دولار.

زيادة أرباح «أرامكو» في 2021

أما شركة «أرامكو» السعودية العملاقة للنفط فأعلنت أخيرًا أن صافي أرباحها زاد بنسبة 124% في 2021، وقالت إنّه مع بدء الاقتصاد العالمي بالتعافي من جائحة «كوفيد-19، زاد صافي دخل أرامكو بنسبة 124% إلى 110.0 مليار دولار في 2021، مقارنة بـ 49.0 مليار دولار في 2020».

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وتتعرّض المملكة، أحد أكبر مصدّري النفط الخام في العالم، لضغوط لزيادة الإنتاج بعدما تسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو في اضطراب أسواق الطاقة العالمية.

وحذّر رئيس «أرامكو» ومديرها التنفيذي، أمين ناصر، من أن توقّعات الشركة لا تزال غير مؤكّدة، مرجعًا ذلك في جزء منه إلى «عوامل جيوسياسية»، وقال: «نواصل إحراز تقدّم في زيادة طاقتنا الإنتاجية من النفط الخام، وتنفيذ برنامجنا في مجال التوسع في إنتاج الغاز، وزيادة طاقتنا في مجال تحويل السوائل إلى كيماويات».

وبشأن نتائج «أرامكو» في 2021، أقرّ الناصر بأن «الظروف الاقتصادية تحسّنت بشكل كبير». وأدى الانتعاش الاقتصادي القوي الذي سُجّل العام الماضي إلى زيادة الطلب على النفط، الأمر الذي أدّى إلى تعافي أسعار الذهب الأسود من أدنى مستوياتها في 2020.

ويمكن أن يتسبّب التضخّم في انخفاض الاستهلاك وتقليل الطلب على النفط، في حين يمكن أن تستمر أسهم التكنولوجيا في الانحدار بسبب مخاوف المستثمرين بشأن تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الفائدة ومشاكل سلاسل التوريد.