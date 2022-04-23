%5 خسارة أسبوعية لأسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط

هبطت أسعار النفط أو سجلت خسارة أسبوعية بنحو 5%، متأثرة بتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي ورفع أسعار الفائدة وقيود مكافحة «كوفيد-19» في الصين التي أثرت سلبًا على الطلب.

يأتي التراجع في الأسعار رغم أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر على واردات النفط الروسية، وهو الأمر الذي من شانه أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وحسب وكالة «رويترز»، انخفض خام برنت 1.68 دولار أو 1.6% عند التسوية إلى 106.65 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.72 دولار أو 1.7% إلى 102.07 دولار للبرميل عند التسوية، أمس الجمعة.

وكان صندوق النقد الدولي خفض قبل أيام من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، بينما قال رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، إن زيادة بنصف نقطة في سعر الفائدة ستكون خيارًا مطروحًا في الاجتماع المقبل للبنك في مايو.

وسبق أن وصل سعر خام برنت إلى 139 دولارًا للبرميل الشهر الماضي في أعلى مستوى منذ 2008، لكن الخامين القياسيين سجلا خسائر أسبوعية بنحو 5% لكل منهما.