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مجموعة «شل» البريطانية تنسحب من مشاريعها في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 08:21 صباحا
مجموعة «شل» البريطانية تنسحب من مشاريعها في روسيا
شعار شركة شل على إحدى محطات الوقود. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الشركة البريطانية العملاقة للنفط والغاز «شل» أنها ستتخلى عن حصصها في عدة مشاريع مشتركة مع مجموعة «غازبروم» الروسية في روسيا، على غرار شركة «بي بي»، بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وحافظت «شل»، مثل «بي بي»، على وجودها في روسيا مدى العقدين الماضيين رغم التوترات الجيوسياسية المتزايدة، محافظة على علاقات ودية مع السلطات. وهكذا استثمرت في خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» المثير للجدل والذي تنوي الآن تفريغه، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال المدير العام لشركة «شل» بين فان بوردن في بيان أُرسل إلى بورصة لندن «اتُخذ قرارنا بالمغادرة عن اقتناع»، متابعا «تُصدمنا الخسائر البشرية في أوكرانيا وهو أمر يؤسفنا نتيجة عدوان عسكري لا معنى له يهدد الأمن الأوروبي».

وأشارت المجموعة إلى أن قيمة أسهمها بلغت ثلاثة مليارات دولار في نهاية العام 2021 وحققت ربحًا قدره 700 مليون دولار العام الماضي. وحذرت المجموعة من أن بيعها سيكون له تأثير مالي سيؤدي إلى انخفاض قيمة الحسابات.

وأضافت المجموعة أنها تعتزم إنهاء استثمارها في خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الذي بنته وتخلت عنه ألمانيا وفرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات. ومولت «شل» نحو 10% من 9.5 مليار يورو هي كلفة المشروع.

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