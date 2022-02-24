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مديرة صندوق النقد: غزو أوكرانيا خطر اقتصادي كبير على العالم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 07:21 مساء
مديرة صندوق النقد: غزو أوكرانيا خطر اقتصادي كبير على العالم
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا. (أرشيفية: الصندوق)
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قال المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن غزو روسيا لأوكرانيا يشكّل خطراً اقتصادياً كبيراً على المنطقة والعالم، الأمر الذي يهدّد النمو العالمي.

وكتبت غورغييفا على حسابها بموقع «تويتر» اليوم الخميس: «أشعر بقلق كبير حيال ما يحصل في أوكرانيا، وقبل كل شيء، حيال العواقب على أناس أبرياء. هذا يشكّل خطراً اقتصادياً كبيراً على المنطقة والعالم. نحن نقيّم التداعيات ومستعدّون لدعم أعضائنا عند الحاجة».

ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار سلع أساسية 
ونتيجة الحرب، سجّلت أسعار الحبوب صباح اليوم مستويات قياسية في جلسات التداول في السوق الأوروبية، وبلغ سعر القمح سعرًا غير مسبوق إطلاقًا مع 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة «يورونكست» التي تدير عددًا من البورصات الأوروبية.

وارتفعت بشكل كبير أسعار القمح والذرة التي تشكل أوكرانيا رابع مصدّر لهما عالميًا، منذ افتتاح جلسات التداول، بعد ساعات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما سجلت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعًا حادًا مع بدء التداولات اليوم، وتراجعت بورصة لندن نحو ثلاثة بالمئة، في حين سجّلت بورصتا باريس وفرانكفورت خسائر بأكثر من أربعة بالمئة.

وعلى وقع الهجوم أيضًا، ارتفعت أسعار النفط، حيث تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عتبة الـ100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ العام 2014.

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