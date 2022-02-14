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أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 7 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 08:08 صباحا
أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 7 سنوات
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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سجلت أسعار النفط، الإثنين، أعلى مستوياتها منذ أكثر من سبع سنوات، وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى عقوبات أميركية وأوروبية من شأنها أن تعطل الصادرات من أكبر منتج في العالم.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.61 دولار للبرميل، مرتفعة 1.17 دولار أو 1.2%، بعد أن بلغت في وقت سابق ذروة 96.16 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر العام 2014، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.41 دولار أو 1.5% إلى 94.51 دولار للبرميل، ليحوم قرب أعلى مستوى للجلسة عند 94.94 دولار، وهو الأعلى منذ سبتمبر العام 2014، حسب وكالة «فرانس برس».

وأثارت التعليقات الواردة من الولايات المتحدة بشأن هجوم وشيك من جانب روسيا على أوكرانيا اهتزاز الأسواق المالية العالمية، وقالت الولايات المتحدة أمس الأحد، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم.

وتأتي التوترات في الوقت الذي تكافح فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها، وهي مجموعة تعرف باسم «أوبك+»، لزيادة الإنتاج رغم التعهدات الشهرية بزيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميا حتى مارس.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الفجوة بين إنتاج «أوبك+» وهدفها اتسعت إلى 900 ألف برميل يوميا في يناير، بينما لاحظ محللو «جي بي مورغان» بوادر توتر عبر المجموعة، إذ فشل سبعة أعضاء في «أوبك» في تلبية زيادات الحصص في الشهر، مع إظهار العراق أكبر عجز.

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