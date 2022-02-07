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أسعار النفط ترتفع مع توقعات بانتعاش الطلب على الخام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 08:32 صباحا
أسعار النفط ترتفع مع توقعات بانتعاش الطلب على الخام
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، لتعويض خسائرها السابقة، حيث حافظ المستثمرون على المعنويات الصعودية، وسط توقعات بانتعاش الطلب، وتجاهل بوادر إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

وزاد سعر خام برنت 60 سنتا أو 0.6% إلى 93.87 دولار للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الثالث من أكتوبر العام 2014 عند 94.00 دولار في وقت سابق، وانخفض إلى 92.47 دولار في تداول مبكر، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا، أو 0.3%، إلى 92.56 دولار للبرميل، قرب أعلى مستوى في 7 سنوات سجله يوم الجمعة، بعد أن انخفض إلى 91.36 دولار في وقت سابق من الجلسة، حسب وكالة «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «نومورا»، تاتسوفومي أوكوشي، إن المستثمرين جنوا أرباحًا قصيرة الأجل من الأخبار التي تشير إلى إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، لكن عمليات الشراء الجديدة بدأت مرة أخرى في ظل التوقعات ببقاء الإمداد العالمي شحيحا.

وأعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، الإعفاءات من العقوبات الممنوحة لإيران للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي، حيث تدخل المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي للعام 2015 المرحلة النهائية، وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران، يمكن أن تعزز البلاد من إنتاجها للنفط، ما يزيد من الإمدادات العالمية.

وقال محللون إن أسعار النفط الخام ، التي ارتفعت بالفعل نحو 20% هذا العام، من المرجح أن تتجاوز 100 دولار للبرميل بسبب الطلب العالمي القوي.

بينما تكافح منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها بقيادة روسيا، والمعروفين معا باسم «أوبك+»، لتحقيق الأهداف رغم ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.

وما أثار مخاوف الإمدادات، استمرار التوترات في أوروبا الشرقية، حيث قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الأحد إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في غضون أيام أو أسابيع، لكن لا يزال بإمكانها اختيار مسار دبلوماسي.

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