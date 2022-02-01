قطر: أوروبا ستحتاج إلى «جهد جماعي» لتعويض الغاز الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، لمفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، الثلاثاء، أن بلاده لا تستطيع مساعدة أوروبا بمفردها، إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز مع تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا.

لكن الوزير الكعبي أبلغ سيمسون أن قطر مستعدة لمساعدة أوروبا «عند الحاجة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأثارت الولايات المتحدة إمكانية قيام قطر، أحد أكبر منتجي الغاز في العالم، بتزويد دول أوروبا بالغاز، في حين شكلت الأزمة الأوكرانية محورًا رئيسيًّا في اجتماع عُقد الإثنين بين الرئيس الأميركي جو بايدن، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وفي مؤتمر عبر الفيديو، قال الكعبي لمسؤولة الاتحاد الأوروبي، إن قطر تأمل في إمكانية حل التوترات في أوروبا من خلال الدبلوماسية، موضحًا أن الدوحة «على أتم الاستعداد لدعم عملائها في جميع أنحاء العالم عند الحاجة».

وأضاف أنه «لا يمكن تلبية جميع احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز من قبل جهة واحدة دون الإخلال بالإمدادات إلى مناطق أخرى حول العالم»، مشددًا على أن «أمن الطاقة في أوروبا يتطلب جهدًا جماعيًّا من عديد الأطراف».

وسبق أن أعلنت قطر أنها تعمل بالفعل ضمن طاقتها الإنتاجية القصوى، بينما رأى خبراء أن أوروبا لا يمكنها الحصول على إمدادات طارئة، إلا إذا وافق الزبائن الكبار في شرق آسيا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، على تغيير مواعيد بعض شحناتهم، كما تحدثت الولايات المتحدة مع أستراليا بشأن توفير الغاز.

وذكر الكعبي أن «الحفاظ على التزاماتنا التعاقدية في دولة قطر هو أمر نحرص عليه ولا نقبل الإخلال به، ولذلك فإننا نتمتع بالثقة الكاملة من شركائنا التجاريين والمشترين العالميين»، مضيفًا أن قطر «لم تتخلف عن تسليم أي شحنة لأي من شركائها في جميع أنحاء العالم على مدى ربع قرن مضى».

وحذر خبراء من أن المستهلكين الأوروبيين، الذين يعانون بالفعل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، سيتعين عليهم دفع المزيد مقابل عمليات التسليم الخاصة.