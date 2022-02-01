Atwasat

قطر: أوروبا ستحتاج إلى «جهد جماعي» لتعويض الغاز الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 06:52 مساء
قطر: أوروبا ستحتاج إلى «جهد جماعي» لتعويض الغاز الروسي
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي. (أ ف ب)
alwasat radio

أكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، لمفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، الثلاثاء، أن بلاده لا تستطيع مساعدة أوروبا بمفردها، إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز مع تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا.

لكن الوزير الكعبي أبلغ سيمسون أن قطر مستعدة لمساعدة أوروبا «عند الحاجة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأثارت الولايات المتحدة إمكانية قيام قطر، أحد أكبر منتجي الغاز في العالم، بتزويد دول أوروبا بالغاز، في حين شكلت الأزمة الأوكرانية محورًا رئيسيًّا في اجتماع عُقد الإثنين بين الرئيس الأميركي جو بايدن، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وفي مؤتمر عبر الفيديو، قال الكعبي لمسؤولة الاتحاد الأوروبي، إن قطر تأمل في إمكانية حل التوترات في أوروبا من خلال الدبلوماسية، موضحًا أن الدوحة «على أتم الاستعداد لدعم عملائها في جميع أنحاء العالم عند الحاجة».

وأضاف أنه «لا يمكن تلبية جميع احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز من قبل جهة واحدة دون الإخلال بالإمدادات إلى مناطق أخرى حول العالم»، مشددًا على أن «أمن الطاقة في أوروبا يتطلب جهدًا جماعيًّا من عديد الأطراف».

وسبق أن أعلنت قطر أنها تعمل بالفعل ضمن طاقتها الإنتاجية القصوى، بينما رأى خبراء أن أوروبا لا يمكنها الحصول على إمدادات طارئة، إلا إذا وافق الزبائن الكبار في شرق آسيا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، على تغيير مواعيد بعض شحناتهم، كما تحدثت الولايات المتحدة مع أستراليا بشأن توفير الغاز.

وذكر الكعبي أن «الحفاظ على التزاماتنا التعاقدية في دولة قطر هو أمر نحرص عليه ولا نقبل الإخلال به، ولذلك فإننا نتمتع بالثقة الكاملة من شركائنا التجاريين والمشترين العالميين»، مضيفًا أن قطر «لم تتخلف عن تسليم أي شحنة لأي من شركائها في جميع أنحاء العالم على مدى ربع قرن مضى».

وحذر خبراء من أن المستهلكين الأوروبيين، الذين يعانون بالفعل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، سيتعين عليهم دفع المزيد مقابل عمليات التسليم الخاصة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق

استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي

6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي
«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة

«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة
«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة

«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة
سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة

سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة
كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا

كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا
لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا

لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا
4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد

4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد
روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية

روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم

إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم
بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير

وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على...
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)

أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم

الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم
الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس

الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس
كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أستراليا تقرر إنهاء برنامج تحفيز الاقتصاد مع بقاء معدلات الفائدة
أستراليا تقرر إنهاء برنامج تحفيز الاقتصاد مع بقاء معدلات الفائدة
«سوني» تستحوذ على «بانجي» لألعاب الفيديو
«سوني» تستحوذ على «بانجي» لألعاب الفيديو
البطالة عند أدنى مستوى بمنطقة اليورو منذ 1998
البطالة عند أدنى مستوى بمنطقة اليورو منذ 1998
مسؤولة أميركية: العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن تمر بـ«مرحلة صعبة»
مسؤولة أميركية: العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن تمر بـ«مرحلة ...
سوناطراك الجزائرية: ارتفاع إنتاج المحروقات 5% خلال 2021
سوناطراك الجزائرية: ارتفاع إنتاج المحروقات 5% خلال 2021
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس...
انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021
انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021...
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات ......
أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ ظهور «أوميكرون»
أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ ظهور «أوميكرون»...
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية...
المزيد
السعودية تعلن خطة لاستثمار 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل
السعودية تعلن خطة لاستثمار 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا ......
قطر: أوروبا ستحتاج إلى «جهد جماعي» لتعويض الغاز الروسي
قطر: أوروبا ستحتاج إلى «جهد جماعي» لتعويض الغاز الروسي...
التهديد «الإرهابي» في موزمبيق عقبة أمام سباق استثمار الغاز الطبيعي
التهديد «الإرهابي» في موزمبيق عقبة أمام سباق استثمار الغاز ......
سوناطراك الجزائرية: ارتفاع إنتاج المحروقات 5% خلال 2021
سوناطراك الجزائرية: ارتفاع إنتاج المحروقات 5% خلال 2021...
مسؤولة أميركية: العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن تمر بـ«مرحلة صعبة»
مسؤولة أميركية: العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن تمر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط