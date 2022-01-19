طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى تسع مدن أميركية بسبب «مخاوف تشغيلية» تتعلق بشبكة الجيل الخامس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة طيران الإمارات، الأربعاء، تعليق رحلاتها إلى تسع مدن في الولايات المتحدة، بسبب «مخاوف تشغيلية»، مرتبطة بنشر شبكات الجيل الخامس من الاتصالات قرب بعض المطارات الأميركية.

والإثنين، نبهت شركات طيران أميركية عدة، السلطات إلى احتمال حدوث «فوضى»، بسبب نشر الجيل الخامس من تكنولوجيا خدمة الإنترنت النقال، فائق السرعة في محيط المطارات، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت شركة الطيران في إمارة دبي «بسبب المخاوف التشغيلية المرتبطة بالنشر المتوقع لخدمات شبكة الجيل الخامس النقال في بعض مطارات الولايات المتحدة، تعلق طيران الإمارات رحلاتها إلى (تسع) وجهات أميركية».

وأوضحت الشركة في بيان، أن هذا الإجراء يشمل «اعتبارا من 19 يناير 2022 وحتى إشعار آخر»، تسعة مطارات هي بوسطن وشيكاغو ودالاس وفورت وورث وهيوستن وميامي ونيوارك وأورلاندو فضلا عن سان فرانسيسكو وسياتل.

وستستمر طيران الإمارات، وهي من أكبر الشركات في العالم للرحلات الطويلة، في تسيير رحلات إلى نيويورك ولوس أنجليس وواشنطن.

وأعربت هيئة الطيران الأميركي (إف إيه إيه)، عن قلقها من تداخلات محتملة بين الموجات المستخدمة في شبكة الجيل الخامس، وتلك المستخدمة لأجهزة ملاحة جوية أساسية لهبوط الطائرات في بعض الأحوال الجوية.

وطلبت الهيئة إدخال تعديلات على مشاريع الجيل الخامس، ما دفع شركتي «إيه تي اند تي» و«فيرايزن»، المشغلتين لخدمة الهواتف النقالة بتأجيل نشر هذه الشبكة الجديدة، فيما كانت الشركتان ستنشران الجيل الخامس الأربعاء.

وفي دبي، أكدت طيران الإمارات أنها «تعمل بشكل وثيق مع شركات الطيران والسلطات المختصة»، آملة في استئناف رحلاتها «في أسرع قت ممكن».