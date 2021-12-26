«أوميكرون» يلغي 6300 رحلة جوية حول العالم خلال عيد الميلاد

مسافرون في مطار لوس أنجلوس، 24 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

أُلغيت أكثر من 6 آلاف رحلة جوية حول العالم خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع وتأجلّت آلاف الرحلات الأخرى، بحسب موقع «فلايت أوير» المتخصص، في وقت يحدث تفشي المتحور «أوميكرون» شديد العدوى اضطرابات في السفر تؤثر على الملايين.



وفي الولايات المتحدة من المتوقع أن تؤدي الأحوال الجوية السيئة الى مضاعفة الفوضى التي تعم المطارات في غرب البلاد، على الرغم من أن العواصف التي ستجلب معها الثلوج خلال عطلة عيد الميلاد، خاصة في مدينتي سياتل وبورتلاند الشماليتين الغربيتين، حسب وكالة «فرانس برس».



وأفاد الموقع «Flightaware.com» بأن نحو 2.800 رحلة جوية أُلغيت السبت حول العالم، بينها أكثر من 970 رحلة قادمة من أو متجهة إلى مطارات في الولايات المتحدة، وتجاوز عدد الرحلات المؤجلة 8 آلاف رحلة حتى الساعة 01.30 ت غ. وأُلغيت الجمعة نحو 2.400 رحلة فيما أُعلن تأجيل نحو 11 ألف رحلة. كما سجل الموقع إلغاء أكثر من 900 رحلة مقررة الأحد.



الطيارون طلبوا إجازات مرضية

وطلب طيارون ومضيفون وغيرهم من الموظفين إجازات مرضية أو اضطروا للخضوع إلى حجر صحي بعدما خالطوا مصابين بـ«كوفيد» أو أصيبوا هم بالوباء، ما أجبر شركات «لوفتهانزا» و«دلتا» و«يونايتد إيرلاينز» و«جيت بلو» وعددًا كبيرًا آخر من شركات الطيران التي تعاني نقص في العمالة على إلغاء رحلات في فترة من العام يبلغ السفر ذروته فيها.



وكتب مسافر من ولاية فيرمونت الأميركية في تغريدة وجهها إلى شركة الطيران، السبت، «أرجو المساعدة. ألغيت رحلة يونايتد مجددًا. أريد العودة للاحتفال بعيد الميلاد».

وهرع الموظفون لإعادة توجيه الطيارين والطائرات وتغيير مهام الموظفين، إلا أن تفشي «أوميكرون» أحدث اضطرابات واسعة.

وقالت «يونايتد» في بيان، الجمعة: «يؤثر ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون على مستوى البلاد بشكل مباشر على طواقمنا والأشخاص الذين يديرون عملياتنا»، وأضافت: «نتيجة ذلك، اضطررنا للأسف إلى إلغاء بعض الرحلات وإبلاغ الزبائن المتأثرين بالأمر قبل قدومهم إلى المطار»، مشيرة إلى أنها تعمل على إيجاد حجوزات جديدة للركاب.



كما ألغت «دلتا» 310 رحلات على الأقل، السبت، وعشرات غيرها الأحد، قائلة إنها «استنفدت الخيارات والموارد كافة بما في ذلك تغيير مسار الرحلات واستبدال الطائرات والطواقم لتغطية الرحلات المقررة».

وقالت الشركة: «نعتذر لزبائننا على اضطرارهم لتأجيل خططهم للسفر خلال العطلة».



وفاقمت قرارات الإلغاء الإحباط المرتبط بالوباء بالنسبة لعديد الأميركيين الذين كانوا يأملون لقاء أفراد عائلاتهم بعد تقليص السفر واحتفالات عيد الميلاد إلى حد كبير العام الماضي. وأُعلن العدد الأكبر من قرارات إلغاء الرحلات في أوساط شركات الطيران الصينية، إذ أعلنت «تشاينا إيسترن» إلغاء نحو ألف رحلة (أي أكثر من 20% من رحلاتها المقررة)، فيما أوقفت «أير تشاينا» 20% تقريبًا من رحلاتها المقررة خلال هذه الفترة.



خطط ما قبل «أوميكرون»

وبناء على تقديرات «رابطة السيارات الأميركية»، كان من المقرر أن يسافر أكثر من 109 ملايين أميركي جوًّا أو بالقطارات أو السيارات بين 23 ديسمبر و2 يناير، وهي زيادة بنسبة 34% عن العام الماضي.

لكن كان الجزء الأكبر من هذه الخطط قبل تفشي المتحور «أوميكرون»، الذي بات المهيمن في الولايات المتحدة، حيث يضغط حاليًا على بعض المستشفيات وموظفي الرعاية الصحية.

وأعلنت ولاية نيويورك الجمعة تسجيل 44431 إصابة جديدة بالوباء، وهو عدد قياسي جديد. وفيما يتعلق بأحوال الطقس، بينما تخيم درجات حرارة دافئة غير اعتيادية على الولايات الشرقية، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية من عواصف تشمل حالات صقيع وتجمد قصوى في أجزاء كبيرة من مناطق الغرب الأميركي.



وأضافت الهيئة في بيان: «الأجواء الباردة بشكل حاد وموجة رطوبة من المحيط الهادئ تؤديان إلى تساقط الثلوج لفترات طويلة على الجبال، إضافة إلى هطول للأمطار على المناطق الساحلية والوديان، وبعضها يكون غزيرًا أحيانًا». ويتوقع أن يكون معدل تساقط الثلوج من اثنين الى أربعة اقدام (61 الى 122 سنتيمترًا) خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد يكون التراكم أكبر في بعض المناطق مثل جبال سييرا الشمالية والوسطى في كاليفورنيا وأوريغون، بحسب هيئة الأرصاد.

ولفتت الهيئة الى أن السفر سيكون «صعبًا جدًّا الى مستحيل أحيانًا» من جبال سييرا إلى جبال روكي الوسطى خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الثلوج.