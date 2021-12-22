خريطة احتياطات الدول العربية من الذهب خلال 2021.. ليبيا رابعا

صورة تعبيرة لسبائك ذهب. (رويترز)

شهد العام 2021 تقلبات شديدة في البورصات والأسواق العالمية، بما في ذلك عقود الذهب، وذلك في ظل أزمة فيروس «كورونا المستجد» وتداعياتها على الأنشطة الاقتصادية.



وفي العامين الماضيين، شهد الذهب، الذي يعد ملاذًا آمنًا، خاصة في أوقات الأزمات، حيث يتجه الكثيرون نحو شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، ارتفاعًا في ظل الجائحة وتبعاتها، وفق موقع «روسيا اليوم».

- ليبيا رابع أكبر دولة عربية في احتياطات الذهب

ونشر مجلس الذهب العالمي أخيرًا تقريره لشهر ديسمبر 2021، وهو التقرير الختامي للعام 2021، والذي أظهر أن احتياطات البنوك المركزية في العالم بلغت (35582.3) طن من المعدن، وشكّلت احتياطات البنوك المركزية للدول العربية من المعدن النفيس نحو 3.85% من إجمالي الاحتياطات العالمية.

وحسب التقرير، فإن ليبيا تحتل المركز الرابع عربيًا و34 عالميًا باحتياطات تبلغ 116.6 طن ذهب، فيما تأتي السعودية في صدارة الدول العربية والمركز 18 عالميًا بـ323.1 طن، وتحتل لبنان وصافة الترتيب العربي و20 عالميًا بـ286.8 طن ذهب، فيما تتذيل اليمن قائمة الترتيب عربيًا و99 عالميًا باحتياطات تقدر بنحو 1.600 طن ذهب.

ويظهر الجدول التالي ترتيب الدول العربية باحتياطات الذهب بناء على تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر ديسمبر 2021: