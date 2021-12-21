«إيرباص» و«بوينغ» تشكوان من تعطل طائراتهما بسبب شبكات الجيل الخامس في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 10:07 مساء
شعار شركة «إيرباص» لصناعة الطائرات. (الإنترنت)

أعربت شركتا تصنيع الطائرات الأوروبية إيرباص، والأميركية بوينغ عن «قلقهما» بشأن احتمال تعطل أدوات طائراتهما بفعل تقنية شبكات الجيل الخامس، في رسالة إلى وزارة النقل الأميركية، وفق ما ذكرت شركة إيرباص الثلاثاء.

وقال ناطق باسم شركة ايرباص: «نؤكد أن مدير شركة إيرباص أميركاز، جيف كنيتل، ورئيس شركة بوينغ، ديفيد كالهون، وقعا رسالة إلى وزير النقل الأميركي بيت بوتيدجيج توضح بالتفصيل المخاوف المشتركة لقطاع الطيران حيال نشر الجيل الخامس في الولايات المتحدة»، بحسب «فرانس برس».

التداخل المحتمل لشبكات الجيل الخامس مع مقياس الارتفاع الراداري 
وأضاف المصدر أن «إيرباص وبوينغ تعملان، مع فاعلين آخرين في قطاع الطيران في الولايات المتحدة، لفهم التداخل المحتمل لشبكات الجيل الخامس مع مقياس الارتفاع الراداري». 

وأوضحت بوينغ في بيان: «نتعاون مع سلطات الطيران والمسؤولين الحكوميين وشركات الطيران والمجموعات التي تمثل القطاع لضمان سلامة عمليات تشغيل الطائرات في جميع أنحاء العالم». 

يعزز هذا الضغط على المنظمين الأميركيين في قضية تضع قطاع الطيران في مواجهة مشغلي الهاتف المحمول.

عرض بقيمة عشرات المليارات من الدولارات لشراء التردد 
كان من المقرر أن يبدأ رائدا القطاع «فريزون» و«إيه تي آند تي»، في استخدام نطاقات التردد 3,7-3,8 غيغاهرتز في 5 ديسمبر، التي تم تخصيصها لهم في فبراير بعد تقديم عرض بقيمة عشرات المليارات من الدولارات. 

إلا أنهما وافقا في مطلع نوفمبر على تأجيل إطلاق الخدمة إلى يناير، على خلفية مخاوف أعربت عنها وكالة الطيران الأميركية بشأن مشاكل التداخل المحتملة مع الأجهزة التي تقيس الارتفاع الراداري في الطائرات، مطالبة بمعلومات إضافية عن الأجهزة التي تعمل على نطاقات التردد التي قد تستخدمها شبكات الجيل الخامس.

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