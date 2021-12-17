«رويترز»: بورصة إسطنبول تعلق التداولات بعد انهيار تاريخي لليرة التركية

مقر المصرف المركزي التركي. (أرشيفية: الإنترنت)

علقت بورصة إسطنبول، التداولات بعد انهيار العملة التركية، حيث تجاوز سعر صرفها مستوى 17 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى في التاريخ، وفقًا لوكالة «رويترز».

وجاء قرار الإغلاق وسط تراجع حاد تشهده العملة التركية في الفترة الأخيرة حيث هبطت العملة التركية، الجمعة، إلى مستوى 17.099 ليرة للدولار، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة الرئيسية.

وخفّض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 400 نقطة أساس إلى 15% منذ سبتمبر 2021 تنفيذًا لخطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي تعطي الأولوية للصادرات والإقراض على الرغم من انتقادات اقتصاديين ومشرعين معارضين لهذه السياسة باعتبارها متهورة.