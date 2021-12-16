تراجع جديد لليرة التركية.. والعيون على قرار المصرف المركزي بشأن الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 12:16 مساء
مقر المصرف المركزي التركي. (أرشيفية: الإنترنت)

تراجعت قيمة الليرة التركية بشكل قياسي أمام العملة الأميركية، اليوم الخميس، إلى 15.20 دولار، وذلك قبيل قرار مهم للمصرف المركزي التركي بشأن معدلات الفائدة.

وأمس الأربعاء، انخفضت الليرة بشكل حاد لتبلغ 14.7 ليرة مقابل الدولار، وتشهد العملة التركية انهيارًا كبيرًا منذ منذ الأول من يناير، حين كانت قيمتها 7.43 ليرة مقابل الدولار الواحد، فقد خسرت أكثر من 49% من قيمتها مقابل الدولار.

وفي وقت تجاوزت نسبة التضخم في نوفمبر الـ21% على أساس سنوي، رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حتى الآن رفع معدلات الفائدة وتعديل سياسته المالية. ومن المتوقع أن يعلن المصرف المركزي التركي اليوم الخميس قرارًا بشأن معدل الفائدة الرئيسي.

والشهر الماضي، خفض المصرف المعدل نقطة مئوية واحدة (من 16 إلى 15%) للمرة الثالثة في أقل من شهرين، بطلب من إردوغان الذي يؤكد، خلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية، أن معدلات الفائدة المرتفعة تكرس ارتفاع الأسعار.

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