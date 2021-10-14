خطط أميركية لبناء 7 محطات توليد الكهرباء من الرياح بتكلفة 12 مليارا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 09:45 صباحا
محطة «بلوك آيلاند» لتوليد الطاقة من الرياح قبالة ولاية رود آيلاند الأميركية. (أ ف ب)

كشفت الحكومة الأميركية، الأربعاء، مشاريع لبناء عدد من المحطات الكبيرة لتوليد الكهرباء من الرياح قبالة سواحل البلاد في إطار خطتها لتوفير الكهرباء لأكثر من عشرة ملايين منزل بحلول 2030. 

وفي إطار الطموحات المناخية للرئيس جو بايدن، تهدف هذه المبادرة التي تبلغ كلفتها 12 مليار دولار إلى إنتاج 30 غيغاواط من الكهرباء بحلول 2030، وفق وكالة «فرانس برس». 

وقالت وزيرة الداخلية ديب هالاند، إن حكومة الولايات المتحدة «تقوم بوضع خارطة طريق طموحة للنهوض بالمشاريع (...) التي تهدف إلى معالجة تغيُّر المناخ، وخلق وظائف برواتب جيدة، وتسريع انتقال البلاد إلى مستقبل أنظف في مجال الطاقة».

وأوضح البيت الأبيض أن المشروع سيقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 78 مليون طن مع توفير عشرات الآلاف من الوظائف. 

وأكدت هالاند أن ما يصل إلى سبعة امتيازات جديدة ستطرح للبيع بحلول 2025 في خليج مين، وساحل المحيط الأطلسي الأوسط، وخليج المكسيك، وقبالة مدينة نيويورك، وولايات كارولاينا، وكاليفورنيا، وأوريغون. 

وتضم الولايات المتحدة حاليًا مزرعة واحدة من هذا النوع هي «بلوك آيلاند» التي اكتمل بناؤها في نهاية 2016 قبالة ولاية رود آيلاند وتبلغ قدرتها 30 ميغاواط. 

ويتناقض دعم الحكومة الحالية لطاقة الرياح مع سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي سخر مرارًا من هذا المصدر للطاقة المتجددة خلال ولايته، معتبرًا أنه مكلف وغير فعال.

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