العاصمة الهندية مهددة بأزمة طاقة مع نقص إمدادات الفحم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 07:51 مساء
مواطنون هنود في العاصمة نيودلهي. (الإنترنت)

حذر رئيس وزراء نيودلهي، أرفيند كيجريوال، من حدوث أزمة كهرباء في العاصمة الهندية قائلًا، السبت، إن بعض المحطات الرئيسية العاملة بالفحم، التي تزود المدينة بالكاد لديها مخزون كافٍ.

وتأثرت عديد الولايات في شرق الهند وجنوبها بنقص الإمداد، مع لجوء مزودي الخدمات إلى قطع مفاجئ للتيار الكهربائي، وفق «فرانس برس».

نقص الإمداد الكهربائي 
ويأتي النقص في الإمداد الكهربائي في الهند، ثاني أكبر دولة مستهلكة للفحم في العالم، عقب انقطاع التيار عن مناطق واسعة في الصين؛ ما تسبب في إغلاق مصانع وإلحاق أضرار بالغة بسلاسل الإنتاج والإمداد العالمية.

وقال كيجريوال: «نيودلهي قد تواجه أزمة كهرباء»، مضيفًا أن المدينة الضخمة تعاني من حيث إمدادات الطاقة منذ ثلاثة أشهر. وكتب على «تويتر»: «أراقب الوضع عن كثب. نبذل قصارى جهدنا لتجنب حصول ذلك».

وحض كيجريوال، رئيس الوزراء ناريندرا مودي على حل الأزمة فورًا، قائلًا إن أي انقطاع كبير سيؤثر على المستشفيات ويعطل حملة التلقيح ضد فيروس «كورونا» لسكان نيودلهي البالغ عددهم 20 مليونًا.

مناجم الفحم
كان متوسط مخزون محطات الطاقة العاملة بالفحم في الهند، يكفي لأربعة أيام في نهاية سبتمبر، وهو الأدنى منذ سنوات. ويولد الفحم قرابة 70% من الكهرباء في الهند، ويستخرج ثلاثة أرباع الوقود الأحفوري محليًّا.

ومع انتعاش ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد موجة فيروس «كورونا»، غمرت الأمطار الموسمية مناجم الفحم، وعطلت شبكات النقل؛ ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الفحم. كما أن أسعار الفحم العالمية شهدت ارتفاعًا.

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