قيمة «يونيفرسال ميوزيك» تتجاوز 50 مليار دولار في اليوم الأول لتداول أسهمها

شعار «يونيفرسال ميوزيك» (أ ف ب)

أدى ارتفاع سعر أسهم «يونيفرسال ميوزيك»، في اليوم الأول من طرحها في البورصة، إلى تجاوز قيمة شركة الإنتاج الموسيقي الشهيرة 50 مليار دولار.

وارتفع سعر السهم من 18.50 يورو إلى أكثر من 25 يورو (29 دولارًا)، ما جعل تقييم الشركة العملاقة يصل إلى 46.3 مليار يورو (54.3 مليار دولار)، في منتصف اليوم الأول من التداول، وفق وكالة فرانس برس.

- «يونيفرسال ميوزيك» تستعد لطرح أسهمها في البورصة

وتملك «يونيفرسال ميوزيك» المعروفة أيضًا بـ«يو إم جي»، استوديوهات آبي رود الشهيرة؛ حيث سجّل كبار الفنانين أعمالهم، من أمثال فرقة «بيتلز»، وليدي غاغا وكانييه ويست وإيمي واينهاوس وعلامتي «إي ام آي ريكوردز» (جاستن بيبر وكيث ريتشاردز وميتاليكا)، و«كابيتول ريكوردز» (كايتي بيري وبول ماكارتني).

والشركة اشترت أيضًا في العام 2020 حقوق كامل أعمال بوب ديلن، في صفقة هي من الأكبر في مجال الموسيقى.

وحقَّقت هذه الاستثمارات النتائج المرجوة؛ إذ توقع أن يتجاوز تقييم الشركة الجديد، ذاك البالغ 39 مليار دولار، الذي حُدد عشية إدراج أسهمها بورصة أمستردام.

وتتخذ «يو إم جي» من كاليفورنيا مقرًا لكنها مملوكة لمجموعة «فيفندي» الإعلامية الفرنسية.