«أوبك+» تجتمع مجددا وسط خلاف حول حصص إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 08:43 صباحا
شعار منظمة أوبك، (أرشيفية: الإنترنت)

تجتمع دول تحالف «أوبك+» الـ 23 المصدرة للنفط مجددا اليوم الإثنين؛ لإيجاد مخرج بعدما أخفقت يوم الجمعة الماضي في التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص الإنتاج اعتبارا من أغسطس.

وتستأنف المحادثات بين دول «أوبك» وحلفائها غداة رفض الإمارات خطة يجري التفاوض حولها باعتبارها «غير عادلة»، في تصعيد للخلاف قد يؤدي إلى عرقلة تعافي سوق الخام بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب وكالة «فرانس برس».

وتنص الخطة المطروحة بزيادة إنتاج النفط بنحو 400 ألف برميل يوميا كل شهر، اعتبارا من أغسطس وحتى ديسمبر، بحيث تصل كمية النفط الإضافية المطروحة في السوق بحلول نهاية السنة إلى مليوني برميل في اليوم.

ويتماشى ذلك مع الإستراتيجية العامة التي تتبعها «أوبك+» منذ مايو، والقاضية بزيادة الإنتاج تدريجيا بعد خفضه بشكل حاد مع التراجع الهائل في الطلب عند بدء انتشار الفيروس.

وحققت هذه الاستراتيجية إلى حدّ ما نجاحا، إذ انتعشت أسعار النفط لتبلغ نحو 75 دولارا لبرميل الخامين المرجعيين برنت بحر الشمال وغرب تكساس الوسيط بزيادة 50% منذ مطلع العام، وهو مستوى مماثل لما كانت عليه الأسعار في أكتوبر 2018، وإن كانت الدول بدت موافقة على هذا الاقتراح، إلا أن مسألة التمديد هي التي أثارت خلافا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انخفاض إصابات كورونا.. مصر تخفف قيود الإشغال في الفنادق والمطاعم ودور السينما
دولى
راموس وحكيمي في مرمى اهتمامات باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
الأهلي طرابلس يحسم ديربي العاصمة وشباب الجبل يمطر النجوم برباعية والوحدة يحقق ...
رياضة محلية
7 منظمات تحث الدبيبة على التراجع عن قرار حل المؤسسة الليبية للإعلام
ليبيا
أفغانستان: فرار عشرات العائلات إثر سيطرة «طالبان» على ضواحي قندهار
دولى
درجة الحرارة لأكثر من 42 تثير تساؤلات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
السعودية: زواج المسيار بلا قيود يلقى رواجا بين السعوديين
عربى
المفوضية: فتح سجل الناخبين اعتبارا من اليوم إلى 31 يوليو الجاري
ليبيا
مخاوف من موجة جديدة لوباء «كوفيد» مع انتشار «دلتا»
دولى
المبروك يعلن موعد صرف رواتب يوليو.. ويكشف تخصيص 700 مليون دينار بالميزانية ...
ليبيا
وفاة الفنان جابر عثمان جراء إصابته بفيروس «كورونا»
ثقافة وفن
6184 إصابة جديدة و82 وفاة بـ«كورونا» في تونس
عربى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة شبابية اقتصادية من فيات