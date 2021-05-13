1.17 مليار دولار غرامة قياسية لعملاق التجارة الالكترونية علي بابا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 05:06 مساء
موظف يمر بجانب شعار مجموعة علي بابا في مقرها الرئيسي في ضواحي مدينة هانغتشو الصينية (الإنترنت)

أعلنت شركة علي بابا الصينية العملاقة في مجال التجارة الالكترونية، اليوم الخميس، إنها تكبدت 1,17 مليار دولار خسائر تشغيلية في الفصل الرابع الأخير بسبب غرامة قياسية فرضتها الحكومة لممارسات تعيق المنافسة.

وفُرضت على الشركة ومقرها هانغتشو غرامة بقيمة 18,2 مليار يوان (2,78 مليار دولار) الشهر الماضي في إطار جهود هيئات ناظمة لكبح جماح منصات رقمية هيمنت بشكل غير مسبوق على الحياة اليومية لمئات ملايين المستهلكين الصينيين، حسب وكالة «فرانس برس».

غير أن «علي بابا» قالت إن أعمالها استمرت في تسجيل نمو مطرد وأنه لولا الغرامة التي فرضت عليها لسجلت أرباحا تشغيلية بقيمة 1,6 مليار دولار، أي بارتفاع نسبته 48%.

وحققت «علي بابا» و«تنسنت وجي دي. كوم»، وشركات كبيرة أخرى تعمل في مجال التكنولوجيا، تجارة مربحة بشكل كبير بفضل اتباع الصينيين بشكل متزايد نمط الحياة الرقمي والقيود الحكومية على منافسين أميركيين كبار في السوق المحلية.

لكن القلق تصاعد إزاء هيمنتها في الصين، حيث يستخدمها المستهلكون المتمرسون في التكنولوجيا، للتواصل والتسوق ودفع الفواتير وحجز سيارات الأجرة وطلب قروض والقيام بمهام يومية أخرى، وفقا لوكالة «فرانس برس».

يشار إلى أن شركة «علي بابا» وضعت تحت المجهر بشكل خاص بعدما انتقد الشريك المؤسس لها الملياردير جاك ما الهيئات الناظمة الصينية في أكتوبر لكبحها مساعي للإقراض على الانترنت وإدارة الثروات وعرض منتجات تأمين من جانب «آنت غروب»، الفرع الذي يتولى الدفع على الانترنت لصالح «علي بابا».

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