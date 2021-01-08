«بتكوين» ترتفع 10 آلاف دولار في 5 أيام وتصل لمستوى قياسي جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 يناير 2021, 10:49 صباحا
شعار عملة بتكوين. (أرشيفية: رويترز)

تجاوز سعر صرف عملة «بتكوين» الافتراضية، الخميس، للمرة الأولى عتبة 40 ألف دولار ليرتفع عشرة آلاف دولار في غضون خمسة أيام. وبلغ سعر البتكوين 40380 دولارًا قرابة الساعة 18.20 بتوقيت غرينتش مسجّلًا ارتفاعًا نسبته 10.4% خلال جلسة التداول.

وتجاوزت هذه العملة الافتراضية، التي تسجّل تقلبات عشوائية في قيمتها، عتبة 30 ألف دولار للمرة الأولى، السبت. وقال المحلّل إدوارد مويا من منصة «أواندا» للتعامل بالعملات «يستمر المستثمرون بركوب قطار البتكوين الذي يبدو أنه يستقطب مزيد الاهتمام خصوصًا وأن الاقتصاد الأميركي يستعدّ للحصول على مزيد التحفيزات في الأيام المئة الأولى من ولاية بايدن»، حسب وكالة «فرانس برس».

- قفزة تاريخية لعملة «بتكوين» الافتراضية مع اهتمام بنوك أميركية بها

ومنذ إطلاقها في 2008 على يد شخص مجهول، تقدّم عملة بتكوين نفسها بديلًا عن العملات التقليدية دون ضوابط من المصرف المركزي، وتتولّى إصدارها شبكة لامركزية، في مسار ثوري جمع طويلًا بين الأدوات المالية التقليدية والعملات المشفرة.

وشهدت هذه العملة ارتفاعًا صاروخيًا منذ مارس عندما  كانت سعرها يصل إلى خمسة آلاف دولار بعدما أعلنت منصة «باي بال» للدفع عبر الإنترنت السماح لأصحاب الحسابات باستخدام العملة المشفرة. وبعد إعلان «باي بال» في أكتوبر شبّه محللون في مصرف الاستثمارات «جاي بي مورغن تشايس» العملة المشفّرة بالذهب.

وقال المحلّلون: «يمكن للبتكوين أن يتنافس مع الذهب كعملة بديلة في السنوات المقبلة، خصوصًا وأن جيل الألفية سيصبح مع مرور الوقت مكوّنًا أكبر في أوساط المستثمرين».

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