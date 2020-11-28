الدولار الأميركي ينخفض أمام الين الياباني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 01:16 مساء

ارتفع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية، وسط عزوف من المستثمرين عن المعادن النفيسة والإقبال على بعض عملات الملاذ الآمن، بالإضافة إلى ضعف العملة الأميركية.

وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأميركي أمام الين الياباني بنسبة 0.2% إلى 104.05، وسجل أعلى سعر عند 104.2، في حين سجل أقل سعر عند 103.9.

وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان سجل انخفاضًا بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي، بينما توقع محللون تراجع المؤشر بنسبة 0.6%.

وتترقب الأسواق أيضًا مزيد الأنباء عن لقاحات فيروس «كورونا» في ضوء إعلان فاعلية بعض اللقاحات التي أعلنتها شركات «فايزر» و«موديرنا» و«أسترازينيكا».

يأتي ذلك بعد إعلان شركة «أسترازينيكا» هذا الأسبوع أن لقاحها الذي تطوره بالتعاون مع جامعة «أوكسفورد» سجل فاعلية في نتائجه النهائية بلغت 90%، في حين أعلنت كل من «فايزر» و«موديرنا» أن فاعلية لقاحيهما بلغت 95% و94.5% على الترتيب، وتستعد الشركتان للحصول على ترخيص لتوزيعه.

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