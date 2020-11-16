ارتفاع أسعار النفط مدفوعة بآمال استمرار «أوبك+» في خفض الإنتاج

منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

قفزت أسعار النفط اليوم، الإثنين، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، حيث عوضت الآمال في أن تبقي «أوبك+» سياسة خفض الإنتاج، المخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود.

وتظهر الأرقام انتعاشًا في ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم، الصين واليابان، ما دعم الأسعار أيضا، إضافة إلى البيانات التي تفيد بأن المصافي الصينية عالجت أكبر كمية من الخام على الإطلاق في أكتوبر على أساس يومي، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 44 سنتا أو 1% إلى 43.22 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر ديسمبر 40.67 دولار للبرميل، بارتفاع 54 سنتا أو 1.4%.

وقال المحلل الاقتصادي في «أو.سي.بي.سي» هاوي لي، إن الأرقام الصينية تدعم بشكل أساسي بقاء أسعار النفط عند هذه المستويات.