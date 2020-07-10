النفط يهبط دولارا للبرميل وسط قلق حيال الطلب الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يوليو 2020, 10:30 صباحا

تراجعت أسعار النفط نحو دولار للبرميل، إذ يخشى المستثمرون من تهاوي استهلاك الوقود مجددا بفعل إغلاقات شاملة جديدة لاحتواء انتشار فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا بما يعادل 2.2%، ليتحدد سعر التسوية عند 42.35 دولار للبرميل، بعد أن زادت 0.5% أول من أمس الأربعاء، وهبطت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 3.1% لتغلق على 39.62 دولار للبرميل.

وقالت محللة أسواق النفط في «ريستاد إنرجي»، لويز ديكسون: «في ظل استمرار عاصفة كوفيد-19 في الولايات المتحدة والبرازيل ودول أخرى، فإن الطلب على المحك».

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بمرض «كورونا المستجد» أول من أمس الأربعاء، وهي أكبر زيادة لأي بلد في يوم واحد.

والإصابات بالفيروس في تزايد باثنتين وأربعين من الولايات الخمسين على مدى الأسبوعين الأخيرين، وفقا لتحليل أجرته «رويترز»، حيث أجبرت الزيادة الجديدة بعض الولايات مثل كاليفورنيا وتكساس على إعادة فرض بعض القيود.

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