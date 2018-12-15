انخفاض حاد لـ«داو جونز» مع هبوط أسهم «جونسون آند جونسون» 10%

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 ديسمبر 2018, 02:51 مساء
متعاملون في وول ستريت، 14 ديسمبر 2018 (رويترز)

هبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية أمس الجمعة، بعد بيانات ضعيفة من الصين وأوروبا أذكت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، بينما تضرر المؤشران القياسيان «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» من هبوط بلغ 10% لأسهم شركة «جونسون آند جونسون».

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وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 496.87 نقطة، أو 2.02 %، إلى 24100.51 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 50.59 نقطة، أو 1.91%، ليغلق عند 2599.95 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني من أبريل، وفقا لوكالة «رويترز».

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 159.67 نقطة، أو 2.26%، إلى 6910.67 نقطة. وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر، مع هبوط داو جونز 1.18%، وستاندرد آند بورز 1.25%، وناسداك 0.84%.

مؤشر داو جونز واستاندرد آند بروز القياسيان يهبطان تأثرا بانخفاض أسهم جونسون آند جونسون (رويترز)
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