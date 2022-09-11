أفكار جريئة في تصميم الأبواب

القاهرة - بوابة الوسط

قد ينجح تصميم الأبواب فكرة المصمم أو هو يفشلها، علمًا بأن التنسيق واجب بين الطراز العام السائد وأنماط الأبواب.

وإليك هذه الأفكار الجريئة في تصميم الأبواب، حسب «سيدتي».

تصميم الباب في مرحلة رسم مخطط التصميم الداخلي يسمح بتوظيف أفكار جريئة، مثل: اختيار خامة ولون طلاء لباب الموزع، مثلًا، بصورة مغايرة عن باب غرفة النوم، لكن بالانسجام مع باب المطبخ وصالة الجلوس.

- طلاء الأبواب يعيد البهجة لمنزلك

راهنًا، يبدو باب الغرفة كأنه مغروس في الجدار، فالإطار المحيط باللوح الخارجي (يسمى صندوق) ليس ظاهرًا.

يُختار لون غير معهود لطلاء الباب في العموم، بصورة قد تتناقض مع طلاء الجدران.

لمحبي الأبواب الخشبية، هناك خيارات بالجملة لقشرة المادة المذكورة وألوان لا حصر لها. أضف إلى ذلك، تدمج مواد عدة بالخشب، مثل: قضبان الحديد والزجاج، في تصميم الأبواب.

في حال الرغبة في تجديد أبواب المنزل بعد التركيب، يمكن طلاؤها بألوان مغايرة عن السائد، لكن لم تعد ألوان الطلاء الرائجة لهذه الأسطح لماعة، بل هي مطفأة أو لماعة بصورة جزئية (ربع لمعة).

يذكر أن مقابض الأبواب تساعد أيضًا في تغيير هيئة التصاميم.

تصميم الأبواب أحد عوامل نجاح فكرة المصمم أو هو فشلها (الإنترنت)

تصميم الأبواب أحد عوامل نجاح فكرة المصمم أو هو فشلها (الإنترنت)