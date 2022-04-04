كيفية تنظيف الأواني المحروقة من الخارج

القاهرة - بوابة الوسط

تتطلب عملية تنظيف الأواني، خاصة أواني بالقلي، جهدا كبيرا لتراكم الشحوم الصعبة عليها من الخارج.

إذ لا تحتوي تلك الأسطح الخارجية على مواد غير لاصقة، ما يجعل من السهل على البقع والدهون المحترقة الالتصاق، مع ذلك، يمكنكِ تنظيفها بسهولة باستخدام بعض المكونات المنزلية البسيطة، وفق «سوبر ماما».

الخطوة الأولى للتنظيف إزالة الشحوم وبقايا الزيوت بعد عملية القلي مباشرة، استخدمي صابون غسيل أطباق قويا ومركزا وابدئي فركها جيدا لمدة دقيقتين.

انقعي الأواني في حوض من الماء مملوء بمقدار من الخل الأبيض إلى مقدارين من الماء لمدة ساعتين. بعد ذلك، استخدمي ليفة خشنة لتنظيف الدهون.

بمجرد إزالة الطبقة الأولية من الشحوم، قد تلاحظين بعض البقع العالقة مثل الصلصة المحترقة أو بقايا الطعام الأخرى. لإزالة تلك البقع الصعبة والانسكابات، اصنعي عجينة من صودا الخبز وكمية صغيرة من الماء بقوام سميك إلى حد ما لكن قابل للدهن.

وزعي المعجون على الجزء الخارجي من المقلاة واتركيها بعض الوقت.

بعد مرور الوقت اللازم، استخدمي إسفنجة خشنة أو فرشاة لفرك السطح الخارجي للمقلاة حتى تتخلصي من أي آثار مزعجة للبقع المحترقة، بذلك، يمكنكِ تنظيف الأواني دون تعريضها للتلف.

تختلف طريقة تنظيف الأواني من الخارج بحسب خامتها، لتنظيف الأواني المصنعة من الألومنيوم، افركي السطح الخارجي بقليل من الملح وماء الليمون، ولا ينصح باستخدام أنواع المبيضات أو الأمونيا، فقد تؤدي لإتلاف الأواني وتغير لونها سريعا.

يمكنكِ حك الفولاذ المقاوم للصدأ باستخدام صودا الخبز، بينما يمكن معالجة القطع النحاسية بالخل وعصير الليمون والملح.