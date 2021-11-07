صمم ديكور منزلك كالمحترفين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 03:06 مساء
اتبع شغفك وصمم ديكور منزلك بنفسك (الإنترنت)

في ظل ضغوط الحياة والعمل، ننتظر اللحظة التي سنعود بها إلى بيوتنا، ونستريح في غرفة الجلوس لمشاهدة برنامجنا المفضل.

ولكن إن كنت ستعود إلى منزل لا يساعدك تصميمه على الاسترخاء، فإن العودة إليه لن تكون رائعة كما ترغب حقًّا، وفق «دويتشه فيله».

ولهذا اتبع هذه النصائح الأربع التي نقلها موقعا «فرويندن» الألماني و«بيلا كور» عن خبراء الديكور الداخلي، لمنزل أكثر رحابة وترحابًا.

ابحث عن مصدر إلهام: التغذية البصرية مهمة لأي فنان، ولا يختلف هذا في مجال الديكور، ولهذا ينصح الخبراء بأن تقوم بتغذية بصرك والبحث عن ألوان أو أشكال تلهمك، تستطيع من خلالها ابتكار نمطك الخاص، بشكل يجعل التصميمات في منزلك مناسبة لك أكثر.

حدد قطعك المفضلة: من المهم البحث عن قطعة مفضلة رئيسية، وجعل كل شيء مناسبًا معها، بالضبط، كما يفعل المرء حينما يرتدي ملابسه، فعادة نختار قميصًا ونجعل باقي الملابس ملائمة له.

ويذكر كريس ماكغفرن من شركة «ماكغفرن» للتصميم، أنه من المهم عند إعداد التصميمات، إنشاء خطة نضع فيها القطعة الرئيسية التي نرغب بشرائها ومن ثم نحاول أن نبني حولها أشياء تناسبه.

فيما يرى موقع «بيلا كور» أنه بالإمكان خلق مكان رئيسي في غرفة الجلوس، باستخدام الإضاءة، الذي سيجعل منزلك متميزًا أكثر.

لا تخف من المزج: هناك قوانين فنية نتعلمها منذ الصغر، على سبيل المثال؛ لا يجوز خلط الكثير من الأقمشة المنقوشة والزخارف معًا، ولكن في أحيان كثيرة يجب على المرء أن يتحلى بالشجاعة، ويمزج عناصر جديدة معًا.

وتشجع كيتلين موراي دائمًا على اختيار أنماط مختلفة من الأثاث، وترى أن هذا سيخلق «مظهرًا جديدًا وفريدًا». فيما ينصح موقع «بيلا كور» للديكور الداخلي بإضافة بعض الوسائد لمزيد من «القوام» في المنزل.

لا تبحث عن الرائج أو «التريند»: يدوم «التريند» لفترة قصيرة، أحيانًا لأشهر فقط، ولهذا ينصح الخبراء بأن تبحث عن القطع التي يدوم تصميمها لسنوات طويلة وربما لعقود. ولهذا تنصح الخبيرة أليساندرا وود بأن تسأل نفسك دائمًا عند الشراء ما إذا كنت ستحب هذه «القطعة» بعد عشر سنوات من الآن أم لا؟

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