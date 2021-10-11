تنسيق ألوان السقف والحائط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 03:00 مساء
أفكار مدهشة لتنسيق ألوان السقف مع ألوان الحائط (الإنترنت)

يستخدم اللون الأبيض الكلاسيكي، في معظم الأحيان، في طلاء السقف، غير أنه في السنوات الأخيرة انتشر استخدام ألوان أخرى لطلاء السقف.

وفيما يلي إليك أفضل طريقة لتنسيق ألوان السقف مع ألوان الحوائط، حسب «سوبر ماما».

الأسقف المظللة
سواء كانت جدران منزلك ذات لون من الألوان المحايدة أم لا، يمكنك اختيار تلك الأسقف المظللة الملونة بلون يتناسق مع ألوان الحوائط وشكل الديكور، فعلى سبيل المثال إذا كانت الحوائط ملونة بدرجات اللون البيج فيمكنك استخدام اللون البني الكريمي بدرجاته المختلفة.

السقف الرمادي
يترك الظل الرمادي الفخم انطباعًا رائعًا، إذا يمكنك التنسيق بين لون الحائط الرمادي ولون السقف، ويتماشى هذا المزيج مع مختلف الديكورات المنزلية الكلاسيكية أو العصرية.

تأثير السقف العالي
يمكنك استخدام الإضاءة لخلق تأثير سقف مرتفع لإضافة خدعة توحي بأن السقف أكثر ارتفاعًا.

غرفة بيضاء مع سقف أصفر ليموني
يمكنك اعتماد ذلك المزيج الغني بالحيوية في مختلف الغرف المنزلية لا سيما غرف الأطفال وأماكن تناول الطعام والمطابخ، لقدرتها على إضافة إِشراق وبهجة بشكل لا يمكن وصفه. سقف الحجر الصناعي أضيفي قليلًا من الاهتمام المعماري إلى سقفك بمعالجة الطلاء بالحجر الصناعي.

سقف من الألواح المصنوعة
إذا كنت تفضلين استخدام اللون الأبيض في طلاء حوائط الغرف المنزلية، يمكنك إضافة قليل من الاهتمام المشرق للغرفة، باستخدام الأسقف المصنوعة من الألواح الخشبية والتي يمكنك طلاءها بأي لون تفضلينه يتماشى مع لون الحوائط أو أشكال الديكورات.

أفكار مدهشة لتنسيق ألوان السقف مع ألوان الحائط (الإنترنت)
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