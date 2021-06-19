أخطاء في اختيار ألوان دهانات الحوائط

الألوان هي العنصر الأبرز دوما في أي ديكور منزلي، فلا يمكن تصور الجدران والأساس والمفروشات بألوان غير متناسقة.

واختيار ألوان دهانات الحائط قد يبدو أمرا يسيرا، إلا أن هناك كثيرا من الأخطاء تقع عند الاختيار، وقد تندمين عليها بشدة لاحقا، وفق «سوبر ماما».

إليكِ بعض هذه الأخطاء:

اختيار اللون بمجرد النظر إلى رقاقة الألوان: سيعرض عليكِ البائع رقاقة بها ألوان كثيرة جدا، لا تتعجلي وتشتري كمية اللون كلها في هذا الوقت، بل اطلبي عينة صغيرة، واجعلي الصانع الذي يدهن لكِ المنزل، يلون أحد الحوائط بها أولا حتى تعرفي شكل اللون على الحائط.

اختيار ألوان الدهانات قبل اختيار الأثاث: قد تقعين في حب قطعة أثاث بلون معين لا يلائم أبدا لون الحوائط في منزلك، لذا اختاري الأثاث، ثم الدهانات التي تلائمه.

اختيار لون لا تفضلينه: كثير منا يقع في خطأ شهير، وهو اتباع الموضة الرائجة دون الانتباه للميول الشخصية، لا تختاري أبدا دهانات منزلك بلون لا تحبينه لأنه موضة، على منزلك أن يكون مريحا لكِ.