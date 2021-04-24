كيفية تنسيق سفرة رمضان

على الموائد يجتمع الأحباب في سهرات رمضانية بديعة (الإنترنت)

تكثر العزومات في رمضان، إذ يتجمع الأهل والأصدقاء على مائدة واحدة، ولا يتوقف الأمر عند حد تناول الطعام، فالأمر يشبه احتفالا مصغرا يتكرر يوميا في هذا الشهر الكريم.

ولإبهار ضيوفك بمائدتك المنسقة بعناية، في الآتي نصائح من مصمّمة الديكور شرقية الزهراني، وفق «سيدتي».

- توزّع الفوانيس المزيّنة والمضيئة في وسط مائدة الإفطار، بالإضافة إلى وضع هذه الرموز الرمضانية في زوايا غرفة الطعام.

- يوضع المفرش الذي لا يزيد طول جوانبه على 30 سنتيمتراً على الطاولة، مع ضرورة ألا يكون قصيراً في المقابل حتى لا تظهر حواف الطاولة. ويُختار لون المفرش، بالانسجام مع ألوان ديكور المنزل.

- توزّع أطباق التقديم الكبيرة، في منتصف المائدة، مع ملاعق الغرف، والأطباق الجانبية حولها.

- تبعد الشوك والملاعق والسكاكين مسافة لا تزيد على ثلاثة سنتيمترات من حافة الطاولة، بحيث يكون الطبق في المنتصف والملعقة والسكين إلى يمينه، والشوكة إلى يساره.

- توفّر كمية وافرة من الماء البارد، إضافة إلى الماء في حرارة الغرفة على المائدة، وفي هذا الإطار يوضع إبريق للماء مع الأكواب من الشكل نفسه على السفرة، بطريقة منظّمة.

- يجب الحرص على أن لا يبدو مظهر السفرة مزدحماً، بل يجب إبعاد الأطباق عن بعضها البعض، الأمر الذي يساعد الضيوف في التصرف بأريحية، ويُريح العين أيضاً.

- تزيّن المائدة باقة من الزهور، الباقة التي تتوسط الطاولة، مع ضرورة اختيارها صغيرة الحجم، حتى لا تضطري إلى إزالتها أثناء تناول وجبة الإفطار.