كيف يمكن تخصيص مساحة للاسترخاء في منزلك؟

في كل مكان في العالم، تعاني الأمهات خصوصاً العاملات منهنّ من التوتر والتعب داخل منازلهن، وهن ينشدن السلام الداخلي.

وهنا يأتي دور التصميم الداخلي في إيجاد مساحة تأمل خاصة في المنزل تعيد التوازن الفكري للأم، والتوازن الجسدي لها.

وإليك مجموعة من الخطوات الهادفة إلى تخصيص ركن في المنزل يعزز طاقة الأم، ويمكنها من الاسترخاء.

اختيار ركن هادئ في المنزل

تخصّص غرفة أو حتى زاوية تستوعب كرسيّاً لتكون مساحة الاسترخاء الخاصة بالأمّ. ومن المهم أن تكون المساحة هادئة وخالية من عوامل التشتيت.

القضاء على الفوضى

يجب التأكد من أن مساحة التأمل نظيفة وخالية من الفوضى التي تتسبب بالإجهاد. ولذا، يحتّم التخلص من «الكراكيب» والأغراض غير اللازمة للتخفيف من التوتر.

الألوان الهادئة

لألوان الديكور دور رئيس في تحقيق الهدوء في الركن المذكور، ومنها تلك المحايدة، مثل: الأبيض والبيج، أو الباستيل للجدران والستائر وورق الحائط والوسائد والمقاعد. وبالمقابل، يجب تجنب استخدام الأنماط الجريئة التي تشتت الانتباه. تقول المصممة، في هذا الإطار: «بعض الألوان، مثل: الأحمر والأصفر يمكن أن ترفع ضغط الدم. لذا، ينصح باختيار الظلال الفاتحة من الأزرق والأخضر بغية تعزيز الأجواء الهادئة».

الضوء الطبيعي

يجب أن يكون ركن التأمل جيد التهوئة، ويستحسن أن يقرب من النافذة حتى يتسلل الضوء الطبيعي منها، وذلك للسماح بتدفق الطاقة الإيجابية. فالحصول على ما يكفي من ضوء الشمس يعزّز الإنتاجية ويحسن الحالة المزاجية.

النباتات

يمكن جعل الطبيعة الخضراء تحل في «زاوية الأم» عن طريق توظيف النباتات في التزيين، وحتى الأعمال الفنية أو الصور الفوتوغرافية لمشاهد الطبيعة.

فالنباتات الطبيعية تضيف الحيوية إلى المكان، وتمنح شعوراً بالاسترخاء لأنها تزوّد المكان بالأوكسجين وتخلّصه من السموم الداخلية.

الشموع والزيوت العطرية

للشموع والزيوت القدرة على ملء المكان برائحة جميلة تفصل الأم عن العالم الخارجي، وتحقق لها الشعور بالسكينة.

وفي هذا الإطار، يساعد كل من اللافندر والبابونج وخشب الصندل في الحد من القلق. أما روائح الحمضيات والنعناع فتعمل على زيادة النشاط.

فصل الأجهزة الإلكترونية

يجب أن تكون هذه الزاوية خالية من الأجهزة الإلكترونية (الكمبيوتر والتلفاز والهاتف المحمول واللوح الذكي)، فكلها يزيد الإجهاد، ويشتت الانتباه. لذا، فإن إنشاء مساحة خالية من الأجهزة الإلكترونية يمنع الذبذبات الكهرومغناطيسية ويساعد الأم في الجلوس في مكان مريح.

إكسسوارات مناسبة

يمكن إضافة نافورة مياه صغيرة (أو أكواريوم السمك) إلى «زاوية الأم»، فخرير المياه مهدئ، ويفصل الأم عن الضوضاء الخارجية.