استخدام المرايا المضيئة في الديكور

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 12:08 مساء

تحقق المرايا المضيئة الانعكاسات في المساحة التي تحل فيها، ما يوحي بأن الغرفة فسيحة، مهما كانت ضيقة، كما يشيع جاذبية في الغرفة بشكل عام.

وإليك بعض النصائح في الديكور لمزج الإضاءة مع عنصر المرايا في غرف البيت، وفق «سيدتي».

- تلعب الإضاءة دوراً فعّالاً في إضفاء المزيد من الفسحة على الغرفة، وكذا الأمر في شأن المرايا.

- يُمكن اختيار المرايا على هيئة قطعة ضخمة منها أو مجموعة من القطع المنفصلة الصغيرة السادة، مع أطراف مائلة تُثبَّت قطعة من الخشب أسفلها. وحول المرايا، خطّ من الإنارة المخفيَّة يثبت على الجدار. هذا التصميم غير المُكلف رائج هذا العام، ويمكن اختياره لكل غرفة من غرف المنزل. ولإضفاء المزيد من الفخامة والجماليَّة، يمكن أن تحمل المرآة الآيات الدينيَّة أو الرسومات أو الحفر بالليزر.

- في الصالون (أو مدخل البيت)، يكسى الجدار بالخشب (أو الحجر أو ورق الجدران أو السيراميك) أو هو يطلى بطلاء نافر عن الجدار، فتثبت المرايا خلفه، مع إنارة مخفيَّة، لتنعكس ظلال الأخيرة. وثمة فكرة أخرى بتقسيم الديكور المذكور سابقاً إلى جزءين: تمتدّ المرآة أسفل الجدار المكسو بالخشب، فيعلوه رفّ مشغول بالمرايا، ومزوّد بالإنارة المخفيَّة، فيتتابع تصميم المرايا في الجزء العلوي من الجدار.

- يُكسى الجدار بالخشب، مع تفريغ مساحة كبيرة في الوسط، فتلصق المرآة على الجدار الأساسي. ويزوّد الجسم الخشب بإنارة مخفيَّة تنعكس على المرآة.

- مع وجود عمود يتوسّط الصالون، يُكسى العمود بالمرايا.

- يحلو اختيار المرايا التي تعكس شكلاً هندسيّاً معيّناً، كالدوائر المتداخلة ببعضها البعض.

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