طرق آمنة للتخلص من النمل في بيتك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 03:24 مساء
وصفات طبيعية للتخلص من النمل (أ ف ب)

يمثل وجود النمل في منزلك مشكلة كبيرة، كما أن استخدام مبيدات حشرية قد لا يكون مرحبا به صحيا، لكن لا داعي للقلق بعد الآن.

في التقرير التالي سنستعرض وصفات طبيعية للتخلص من النمل، باستخدام أطعمة موجودة في كل بيت، لن تحتاجي لشرائها، حسب «ليالينا».

عصير الليمون
اسكبي عصير الليمون في وعاء ورشيه حيث ترين النمل يمر خصوصا على الفتحات التي يخرج منها النمل، فالحمض يزعج إحساسه بالاتجاه.

قشر البرتقال
البرتقال أيضا يعطي رائحة قوية نظرا لاحتوائه على عنصر حمضي، فإنه يعمل جيدا في إبعاد الحشرات من الحدائق، حيث يمكن إضافته إلى السماد العضوي أو رشه في أماكن انتشار الحشرات.

الخل للتخلص
النمل لا يحب رائحة الخل القوية، إذا قمت بتنظيف أرضياتك عن طريق إضافة القليل من الخل إلى الماء فسوف تطرده رائحته من المكان.

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