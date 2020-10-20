كيفية توظيف السيراميك في الديكورات الحديثة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 03:39 مساء
السيراميك يتميز بأنه عملي (الإنترنت)

يعتمد مصممو الديكورات على السيراميك كإحدى المواد الأكثر رواجًا في اليوت الحديثة، نظرًا لكونه يناسب مختلف الأفكار وعمليًّا للغاية.

وتتوافر أنواع من السيراميك للأرضيات تتخذ أشكال الباركيه، وفي هذا الإطار يحلو تصميم حافة حول الغرفة من بلاط الباركيه، مع استخدام لون فاتح في الوسط، وتوزيع البلاطات على هيئة مربعات متداخلة، أو تبليط الأرضية على هيئة مسدسات فاتحة وداكنة، سواء الأسود مع الأبيض، أو الأحمر القاني مع الرمادي. حتى يمكن دمج لونين فاتحين معًا، مثل: الرمادي مع البيج، شرط تصميم حافة بلون داكن للشكل المختار. يحلو استخدام هذا التصميم في المكاتب، بعيدًا من البيوت، حسب «سيدتي».

كما يتوافر السيراميك وفق ألوان وأشكال وتصاميم منوعة؛ يمكن في الجدار نفسه استعمال الحجر الذي يحمل ثلاثة ألوان أو ثلاثة تصميمات: سادة من الأسفل، مع تصميم معيّن في الوسط. ويمكن استخدام اللون نفسه: قسم ناعم وآخر نافر أو منحوت بصورة معينة.

أما في مساحات الاستقبال، فمن الممكن إكساء أرضيات الصالون بسيراميك فاتح اللون، مع إدخال خطوط حول الصالون، وفي داخلها لوحات من الفسيفساء، أو أشكال هندسية دائرية أو مربعة. وفي هذا الإطار، تنفذ الخطوط بلون داكن (البني أو الزيتي أو الأسود)، إذا كان اللون الأساسي «بيج».

وفي غرفة النوم، من الضروري تجنب الخطوط والرسوم والتصميمات في أرضيات غرف النوم، فهناك يفضل اختيار نوع السيراميك الباركيه المعد بلونين من الخشب، كلون الجوز الداكن ولون السنديان الفاتح، لتركب الشرائح وفق طريقة البازل على الأرضية.

في الحمام، يفضل إكساء الأرضية بسيراميك ذي لون فاتح، مع إمكان اختيار التصميم أيضًا للجدار.

ويمكن تصميم حافة من السيراميك تمتد من الأرض إلى السقف، وذلك خلف المرحاض، على أن تتلون بلون داكن بخلاف ألوان الجدران. علمًا بأنه يفضل اختيار السيراميك الطاغي بلون فاتح، لأن الألوان الداكنة تعتم المكان.

وفي المطبخ، إذا كان الجدار أبيض، ترسم في الوسط لوحة عبارة عن جرة، أو أشكال هندسية معدة من السيراميك. إذا طليت الجدران بلون فاتح، يفضل أن يغطي السيراميك الداكن الأرضية، والعكس صحيح، مع الحرص على حسن التنسيق مع ألوان الخزائن.

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