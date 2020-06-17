كيف تختارين تصميم شفاط المطبخ؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 02:12 مساء

تختلف أشكال شفاط المطبخ بحسب التصميم المناسب لمطبخك والحجم المطلوب والمكان الذي سيوضع فيه.

وهناك بعض العوامل التي عليكِ مراعاتها قبل اختيار التصميم المناسب لشفاط المطبخ، حسب «سوبر ماما».

من أهم هذه العوامل:
مساحة المطبخ.

قوة شفط الهواء، مدونة على كل جهاز.

قوة الغاز المستخدمة للطبخ، يمكن أن يقاس كذلك بعرض البوتاجاز، كلما زاد عرض البوتاجاز، زادت الحاجة إلى الحصول على شفاط بقوة أعلى.

سرعة المروحة، يتوافر كثير من الأجهزة بعدة سرعات، كما قد تقوم بعض الأجهزة بالضبط التلقائي لاختيار السرعة المناسبة.

التكلفة، كلما زادت إمكانات الجهاز المتاحة، ارتفعت التكلفة، لذا لا بد من وضع الأسعار والتكلفة في حسبانك أيضًا.

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