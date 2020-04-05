تنظيف الأسطح كثيفة الاستخدام بمنزلك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 02:37 مساء


في ظل انتشار وباء «كورونا»، يولي الناس نظافة المنزل عناية كبيرة، حيث يمكن للفيروس أن يعيش على الأسطح لأيام.

والمقصود بالأسطح كثيفة الاستخدام هي كل الأماكن التي يترك فيها أفراد الأسرة أو كل المقيمين بداخل المنزل بصماتهم يوميًّا، حسب «العربية».

وهذه الأسطح مثل:
مقابض الأبواب.
مفاتيح الإنارة.
أبواب البراد والميكرويف.
سحابات الأدراج.
أجهزة التحكم عن بعد للتلفزيون ومختلف الأجهزة.
الطاولات وأسطح طاولة المطبخ، حيث يتم إعداد وتناول الطعام.
مقابض صنابير المياه.

إلى أي مدى يجب توخي الدقة في التنظيف؟
يجب التأكد من تنظيف كافة مقابض الأبواب بشكل دوري وأن تُستخدَم المناديل المبللة أو بخاخات سائل تعقيم ومناديل ورقية بكل الدقة والتأني.

وتقول بروفيسور كريسي وودز، عالمة الأوبئة والمدير الطبي للوقاية من العدوى في مستشفى «ماونت سيناي ويست» في نيويورك: «ينبغي أن يقوم كل شخص بغسل يديه جيدًا بمجرد وصوله إلى المنزل، ويحاول تنظيف تلك المناطق التي يعرف أنه يكرر لمسها. إن هذه نصيحة جيدة لكل الأوقات وليس أثناء جائحة فيروس كورونا فقط».

ويُنصح باستخدام القفازات أثناء تنظيف المنزل، ولكن إذا لم يكن ذلك عمليًّا، يجب التأكد فقط من غسل اليدين جيدًا قبل وبعد التنظيف.

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