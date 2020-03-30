طرق طبيعية لتطهير المطبخ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 01:22 مساء

ينظف الصابون والماء الدافئ الأوساخ من الأسطح في المطبخ، لكن إذا كنت ترغب في التعقيم لقتل الجراثيم الضارة مثل السالمونيلا والاشريشيا كولاي فستحتاج إلى استخدام الخل الساخن، أو بيروكسيد الهيدروجين، وتركه على الأسطح على الأقل لمدة دقيقة.

وإليك طريقتان تعتمدان على مكونات طبيعية للحصول على منظف ومطهر للمطبخ، حسب «صحتك».

طريقة أولى
تسخن نصف كوب من الخل الأبيض أو بيروكسيد الهيدروجين، مع وضع المزيج في زجاجة رذاذ فارغة، ثم رشها على الأسطح، وتركها لمدة دقيقة واحدة ثم نسمحها حتى تجف.

طريقة ثانية
اخلط كوباً من الخل مع كوب من صودا الخبز مع زيت شجرة الشاي، ورشها على الأسطح وامسحها بعناية.
ويجب استخدام هذا الخليط وهو طازج، فإذا ترك لأكثر من 24 ساعة يفقد خاصية التطهير. 

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