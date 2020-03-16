مواد طبيعية لتنظيف المنزل وتطهيره

في ظل انتشار الفيروسات، يجب الحفاظ على نظافة البيت دومًا، ومع بعض الوصفات البسيطة، يتحقق الهدف دون كلفة عالية.

وقد تمتلكين بالفعل في منزلكِ عديد المكونات التي قد تساعدك في التنظيف، حسب «sehatok».

الخل الأبيض

الخل مطهر طبيعي وله عديد الاستخدامات في التنظيف المنزلي.

نظرًا لأن الخل حمضي؛ فهو رائع للتخلص من تراكم الصمغ والصدأ وبقع الماء، وحاولي استخدام الخل لإزالة تراكمات القهوة.

عصير الليمون

يمكنكِ استخدام عصير الليمون بنفس طريقة الخل؛ لكن لا يمكن تخزين المنظفات المصنوعة من عصير الليمون لأكثر من بضعة أيام بسبب تعرضه للتلف بسرعة.

صودا الخبز

صودا الخبز تمتص الروائح الكريهة في الهواء وتعمل بشكل جيد عديد مهام التنظيف، فيمكن استخدامها في حاويات القمامة وصناديق الحفاضات للتحكم في انبعاث الروائح الكريهة، ويتم رشها على قطعة قماش مبللة لاستخدامها كمنظف للأسطح في الأحواض والأفران والمواقد وأحواض الاستحمام.

بوراكس

يشبه البوراكس أو بورات الصوديوم صودا الخبز ولكنه أقوى، ويعتبر مبيضًا طبيعيًّا، وهو مفيد لإزالة الأوساخ والبقع من الغسيل والأسطح.

على الرغم من أنه مادة طبيعية؛ إلا أن البوراكس يمكن أن يسبب تهيج الجلد أو العينين أو جهاز التنفس، لذا يجب استخدامه بحذر وإبقاؤه بعيدًا عن الأطفال والحيوانات الأليفة، ويمكن العثور على البوراكس في قسم مواد الغسيل في المتجر.