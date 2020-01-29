طريقة تزيين الحائط بورق الفوم

ليس بالضرورة أن يكون الديكور مكلفا لنحصل على نتيجة ترضيك، فهناك الكثير من الطرق البسيطة التي تمكنك من الحصول على نتائج مبهجة.. مثل تزيين الحائط بورق الفوم.

ومن مميزات تزيين الحائط بورق الفوم، توافر الأدوات والخامات وسهولة لصقها على الحائط دون إتلافه.

كذلك فإن خامة الفوم مناسبة للصق على جميع أنواع الحوائط والأسطح، سواء خشبية أو أسمنتية أو من السيراميك والزجاج، وبالتالي لن تواجهك مشكلة في تزيين الحائط بورق الفوم في مختلف أرجاء المنزل، حسب «سوبر ماما».

الأدوات المستخدمة

ورق فوم بالألوان التي تفضلينها، كما يتوفر فوم لامع (غليتر) للمزج بين التصميمات المختلفة.

لاصق مناسب لنوع الفوم، سيخبرك العامل في محل الشراء بنوع اللاصق المناسب لسطح الحائط المراد تزيينه.

قلم لتحديد التصميم.

مقص.

مسدس شمع.

إكسسوارات أخرى للتزيين، مثل الشرائط والحبال والكور الملونة.