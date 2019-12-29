نصائح حول فن التأثيث المنزلي

تحدثت مُصمِّمة الديكور رند القشطيني عن طريقة التأثيث المناسبة لمنازلنا، والطرق التي تجعلنا نتعلَّق بالأمكنة التي سنعيش فيها طويلًا.

فتعرفي معنا على نصائح من خبيرة الديكور حول فن التأثيث المنزلي، وفق «سيدتي نت».

يجب التركيز، أوَّلًا، على نمط الأثاث المرغوب (الكلاسيكي أو المعاصر أو الريفي أو المختلط). هذه الخطوة هامَّة للغاية قبل البدء في التأثيث، وتحديد احتياجات المكان، مع الإشارة إلى أنَّ الكثير من الناس لا يعرفون ما هو نمطهم المفضَّل بل يعتمدون على الأسلوب الرائج الذي قد يكون لا يُمثِّلهم أو يتفق مع حياتهم.

تتبع التقنيَّات المتوافرة عن طريق الإنترنت، مثل: تطبيق الـ«إنستغرام» وhouzz وpintrest، فهذه التطبيقات تحتوي على مجموعات كبيرة من الأنماط المختلفة من الأثاث... لكن، يجب البعد عن تقليد نمط أي شخص.

التعرُّف إلى الضوابط والمحاور الأساسيَّة للغرفة التي سوف تحدِّد الاختيارات، مثل: المساحة، ولون الأرضيَّة، ومساحة النوافذ.

رسم مُخطَّط يدوي بسيط بحيث تُحدَّد فيه المساحات التقريبيَّة، مع التدقيق في المحاور الأساسيَّة للغرفة.

توزيع الأثاث في المكان المناسب بحسب المحاور الأساسيَّة للغرفة (التلفزيون، المدفأة، مع مراعاة وجود النوافذ الكبيرة)، واختيار القطع صغيرة الحجم للسماح للإضاءة بدخول المكان، كما تسهيل المرور، ولا سيَّما في الأقسام الضيِّقة من البيت (المداخل، مثلًا).

اختيار عدد قليل من قطع الأثاث، مع الزيادة بعد ذلك إذا وجدنا هناك حاجة لذلك. تقضي القاعدة بتجنُّب ملء المكان بالأثاث، مما يجعله غير مريح للجلوس فيه.

التنويع في قطع الأثاث والطاولات، مع البعد بالمُقابل عن شراء الأطقم، بحيث يُنسَّق أكثر من مادة من الخامات، مثل: الجلد مع المخمل مع أي نوع آخر من الأقمشة.

لا للاستعجال في شراء الإكسسوارات قبل الفراغ من الخطوات السابقة، وذلك حتَّى نتأكّد من اختيارنا للنمط، مع الإشارة إلى أنَّ تزيين البيت بالقطع الفنيَّة يضفي لمسة فريدة وشخصيَّة عليه، وهذه عمليَّة تحتاج إلى الوقت والتركيز.