تصميم مساحة للعمل المكتبي في منزلك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 أكتوبر 2019, 12:13 مساء

تصميم مساحة مكتبية في بيتك لا يحتاج إلى إنفاق المزيد من الأموال على قطع مفروشاتٍ لتصميم بيئة العمل، وإنما يتطلب الأمر ذوقا في الاختيار من بين تشكيلة من الأساسيات اليومية التي تجعل من المنزل مساحة تناسب العمل المكتبي.

ويوفر التصميم الذكي الذي يجمع بين مميزات المكتب والمنزل للأجيال الصاعدة بيئة عمل تبعث على الراحة، وتمكنهم من الجمع ما بين العمل من المنزل وأداء الأعمال المنزلية الضرورية، حسب «إيلي عربية».

لذا ننصحك باتباع هذه الخطوات البسيطة والأنيقة تساعدك على تصميم مساحة العمل المكتبي من المنزل.

اختيار مساحة مضاءة بصورة جيدة: تعتبر الإضاءة من العوامل الضرورية لبيئة عمل مريحة. لذلك، اختاري مكانا مضاء بصورة جيدة.

مساحة الجلوس: أنتِ ربة العمل في مكتبك بالمنزل لذلك تتمتعين بحرية اختيار المكان الذي تريدين تحويله إلى مكتب. ويمكنك الاختيار من مجموعة متنوعة من الأرائك والكراسي وطاولات القهوة بما يساعدك على العمل والاسترخاء في الوقت ذاته، والتي تضفي لمسات جمالية فريدة على مكتبك بالمنزل.

استخدام طاولة المكتب: يفضل البعض وضع المخططات والجداول أمامهم على الطاولة في أثناء العمل مما يساعدهم في الحصول على نظرة شمولية. لذا، يمكنك اعتماد خيارات طاولة المكتب التي يمكن إرفاقها مع كراسي بذراعين للحصول على مكتب منزلي أنيق.

تنظيم العمل باستخدام وحدات الحائط: تخزين الملفات وتنظيمها من الأمور المهمة في كل مكتب. وللحصول على تجربة عمل مريحة في المكتب المنزلي، يمكنك اختيار وحدات الحائط لإبقاء كل شيء في متناول اليد. وتوفر هذه الوحدات خيارات متنوعة لتخزين الملفات مما يجعل من العمل من المنزل تجربة مريحة وممتعة.
 

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