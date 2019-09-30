طرق تنظيف الأواني وأدوات المائدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 12:13 مساء

يعاني كثير من السيدات في عملية تنظيف أدوات المائدة والأواني، وفي هذه المساحة نقدم لك طريقة الحفاظ على الأواني الفضية أو النحاسية، وكذلك السكاكين وأدوات المائدة غير الفضية.
تعرفي معنا على خطوات تنظيف هذه الأدوات حسب، «شملولة».

الأواني الفضية أو النحاسية:
لكي تبقى الأواني الفضية والنحاسية لديِك نظيفة طول الوقت والحفاظ عليها فقط، قومي بطلائها بالقليل من الفازلين -فهو مادة عازلة- أو طبقة من روح الخل (مثل الكولودين) -متوافرة في الأسواق والصيدليات- وبهذه الطريقة يمكنك الحفاظ عليها مدة أطول. تنظيف الأواني الفضية والنحاسية.

السكاكين وأدوات المائدة غير الفضية:
نُذيب قليل من مسحوق الغسيل فى لتر ماء وبه قطرات من الليمون وتوضع السكاكين وأدوات المائدة غير الفضية، ويرفع على النار بحيث تكون درجة الحرارة هادئه وتترك حتى تغلى لمدة ربع ساعة، ثم تترك حتى تبرد وتُشطف بعد ذلك وتجفف جيدًا.

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