تنظيف الستائر بالبخار

يمكن اعتبار التنظيف بالبخار أمرًا مثاليًّا لتنظيف الستائر، وذلك باستخدام جهاز تنظيف بالبخار ذي جودة عالية مرفق بأداة لتنظيف المفروشات المنزلية.

واستخدام البخار واحدة من أنسب الطرق لتنظيف الستائر المصنوعة من الأقمشة الثقيلة أو الستائر التي يصعب فكها، وفق «كلينيبيديا».

خطوات ونصائح

عند بدء عملية التنظيف ينصح بالبدء من الأعلى إلى الأسفل.

إذا لاحظتِ أن نسيج الستار يتبلل، قومي بزيادة المسافة بين الجهاز والقماش.

توخي الحذر عند استخدام جهاز التنظيف بالبخار: اقرئي دائمًا تعليمات الشركة المصنعة قبل البدء، وتذكري أن البخار يمكن أن يسبب الحروق وتأكدي من ارتداء ملابس واقية مناسبة.

بعد تنظيف الستائر.. ما أفضل طريقة لتجفيفها؟

ينصح دائمًا بعدم وضع الستائر بالمجفف، فقد يحدث الدوران السريع إلى حدوث ثنيات في قماش الستائر ويكون من الصعب إزالتها حتى باستخدام المكواة.

ولذلك، فإن الطريقة المثلى لتجفيف الستائر هي تعليقها في الخارج بعيدًا عن أشعة الشمس لكي لا يبهت لونها.

وإذا أمكن ذلك، ننصحكِ بوضعها في مكان يتدفق فيه الهواء. ويتيح ترك الستائر لتجف بشكل طبيعي مع تعليقها بشكل يسمح بفرد الثنيات، فتبدو بعد كيها كما لو أنها جديدة.