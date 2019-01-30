فكرة لتوفير أماكن تخزين بالحمام والمطبخ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 11:22 صباحا

في الشقق الصغيرة قد تعاني من عدم وجود مساحات كافية للتخزين، وهنا نستعرض معًا بعض المساحات التي يمكن استغلالها في هذا الغرض.

ونركز تحديدًا هنا على المطبخ والحمام، فهناك توجد مساحات غير مستغلة يجب الاستفادة منها لتعويض ضيق المكان.

دولاب المطبخ
إذا كان لديكِ مطبخ ضيق يمكنك استغلال تلك المسافة بين الحائط والثلاجة، عن طريق إنشاء عربة تخزين طويلة ومتنقلة لتخزين السلع المعلبة أو التوابل والزيوت، وفق «سوبر ماما».

ويمكنكِ استخدام دولاب مطبخكِ في تخزين أدوات المطبخ أو الأطعمة الجافة داخله، واستغلي مقسم الأدراج أو الدواليب في تنظيمه، لتوفير مساحات أكبر تسمح لكِ بتخزين عدد من الأدوات والأغراض.

وحدات تخزين الحمام
استغلي الحمام بتركيب وحدات إضافية للتخزين، مثل أسفل الحوض وجانب الحمام، وأيضًا إذا لم يكن لديكِ رفوف مفتوحة، استعملي حاويات التخزين المربعة فهي دائمًا خيار أفضل لأنها تزيد المساحة إلى أقصى حد.

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