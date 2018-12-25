نصائح لتدفئة المنزل دون كهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 03:07 مساء

خلال فصل الشتاء وبرودة الجو، يسعى معظمنا لجعل المنزل أكثر دفئًا، وهناك طرق تقليدية معروفة لكنها ربما تكون مكلفة، وتساهم في زيادة فاتورة استهلاك الكهرباء.

لكن لعلكِ تبحثين عن وسيلة جيدة وناجحة لتدفئة المنزل بأقل تكلفة، ولعلكِ هنا أمام خيارات عدة مثل استخدام الغاز مثلًا، لكنكِ حتمًا تبحثين عن طرق اقتصادية أكثر من ذلك، وفق «ليالينا».

تدفئة المنزل بأقل التكاليف دون كهرباء:
كثيرة هي الخطوات التي بوسعكِ اتباعها للحصول على تدفئة جيدة دون تكلفة باهظة، وبعيدًا عن الكهرباء، فيما يأتي أهمها:

- احرصي على إغلاق الأبواب والنوافذ بشكل محكم، ولا سيما المداخل الخارجية؛ للحد من دخول تيارات الهواء الباردة إلى المنزل.

- عند شروق الشمس افتحي جميع الستائر والأباجورات لتسمحي لضوء الشمس بتدفئة منزلكِ.

- تأكدي من كونكِ أدرتِ أي نوع تدفئة ترغبين لمدة ساعة صباحًا ومن ثم ساعة مساءً. وأحكمي الإغلاق بعدها. ستجدين أن هذه الطريقة مثالية لحفظ الحرارة داخل البيت.

- اجمعي العائلة في غرفة واحدة بدلاً عن استخدام جميع الغرف في غير وقت النوم، فهذا سيقلل تكاليف التدفئة.

- افتحي باب المطبخ عندما تطهين الطعام، فحرارة الموقد والفرن من شأنها أن تبث الدفء لبعض الوقت.

- لا تتركي الموقدة لمجرد الديكور، فالحطب مثالي للتدفئة وهو يمنحكِ حرارة عالية، لكن احذري منه في حال كانت لديكِ متاعب في التنفس.

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