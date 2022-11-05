حل مشكلة ثقل مقود السيارة

القاهرة - بوابة الوسط

تختلف أسباب ثقل مقود السيارة باختلاف نوعه؛ إذ يتوفر في السيارات إما نظام توجيه عادي أو كهربائي أو هيدروليكي، ولعل أكثر الأسئلة المتداولة على مختلف المنصات بين السائقين تدور حول أسباب ثقل مقود السيارة الكهربائي.

ولحل المشكلة، عليك أولًا أن تُحدد السبب وراء ثقل مقود السيارة حتى يُساعدك ذلك على تطبيق الحل الأمثل، وفق «موتوري».

- بالفيديو: هيونداي تزود المقود بشاشات تعمل باللمس

السبب: نقص الزيت في نظام التوجيه.

الحل: التأكد من عدم وجود أي تسريب في نظام التوجيه واحرص على مراقبة مستوى الزيت باستمرار.

السبب: تسرب هواء إلى نظام التوجيه.

الحل: اصطحب السيارة إلى مركز صيانة حتى يقوم الفني بتفريغ الهواء بأسلوب صحيح ودقيق.

أما فيما يتعلق بباقي أسباب ثقل مقود السيارة الكهربائي أو ثقل مقود السيارة بأنواعه الأخرى، سوف يتوجب عليك التوجه إلى مركز صيانة على الفور ليتمكن الشخص المختص بتحديد موقع المشكلة وإيجاد الحل المناسب.